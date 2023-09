"Majdnem lefejeltem": meghökkentő sérelem érte T. Dannyt a TV2 stúdiójában

Telegdy Dániel, vagy ahogy a legtöbben ismerik, T. Danny énekesként már bizonyított: számait több tízmillióan hallgatták meg a videómegosztó oldalakon. Most azonban tánccipőre cseréli a mikrofont. Ő is indul a Dancing with the Stars idei évadában.

Bizakodva néznek a jövőbe

A népszerű énekes és táncpartnere, a többszörös magyar bajnok versenytáncos Lissák Laura magabiztosan állnak neki a versenynek.

„Nem szeretek titkolózni, ezért megnyugodtam, mikor végre felfedhettük, hogy én is szerepelek majd a műsorban” – vallott a Metropolnak T. Danny.

„Várakozva és kíváncsian nézek a jövőbe, hogy mit fog adni nekem ez a műsor, mennyire tanulok meg táncolni a végére!” – fejtegette nevetve, mire Laura átvette a szót:

„Meg fogsz tanulni, megnyugtatlak!”

T-Danny magasságában bíznak

Magabiztosságuk hátterében az áll, hogy komoly aduászt tudhatnak a zsebükben.

Én nagyon magas vagyok, Laura pedig nagyon jól tud táncolni

– fedte fel titkos fegyverüket T. Danny!

„Kereken kétszáz centi vagyok, ha hihetünk a legutóbbi mérésnek. A lábam egyébként 45-ös, az nem extrém nagy, fogunk rá tánccipőt találni. Mindenképp erre a testi adottságomra alapozunk majd a koreográfiáknál.”

Bár a parketten jól jön a magassága, a való életben a zenész néha nehéz helyzetbe kerül:

„A stúdióban van néhány ajtó, ahol be kell húznom a nyakam, hogy átférjek. Épp a minap voltunk a Mokkában, ott is majdnem lefejeltem valamit a backstage-ben” – idézte fel Dani, aki már kívülről fújja a magassága kapcsán kapott vicces megjegyzéseket:

„Mikor új emberrel találkozok, mindig ez jön, hogy: hú, sokkal magasabb vagy, mint gondoltam! Vagy például: milyen ott fent a levegő? Levennél valamit a polc tetejéről?” – sorolta nevetve a rapper.

Emelésnél ez előny

A rapper magasságának Laura is nagyon örül:

„Dani magassága és fizikuma lehetővé teszi, hogy látványos elemeket és emeléseket is beletegyünk a koreográfiába. Azonos magasságú partner esetében ezt nehezebb megoldani” – magyarázta Laura, aki ezek szerint rengeteg emelésre készül, ami a koreográfiák egyik legrizikósabb pontja.

„Nem aggódok, az én lábaim nagyon stabilak!” – fűzte még hozzá a zenész, akinek jókor jött az őszi szünet a zenei karrierjében, így maximálisan a műsorra tud koncentrálni.

„Nem lehet, hanem biztos!"

Az előző három évadban női győztest hirdettek: az első évadot Gelencsér Timi nyerte Hegyes Berci oldalán, a másodikat Tóth Andi, Andrei Mangra párjaként, legutóbb pedig Csobot Adél állhatott a dobogó legfelső fokára, szintén Hegyes Bercivel.

Dannyt arról is kérdeztük, lehetséges-e, hogy idén férfi győztest avatunk?

Nem lehet, hanem biztos!

– vágta rá.