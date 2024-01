Döbbenetes, hol bukkant fel az ismert magyar politikus hasonmása

A mindig vidám és mosolygós Schmuck Andor négy évvel ezelőtt egy hirtelen ötlettől vezérelve készíttetett magáról pár életnagyságú figurát kartonból, ami olyan élethűre sikeredett, hogy egyesek azt is hihették, klónozták a Tisztelet Társaságának elnökét. Igen ám, de a figurák egyik napról a másikra eltűntek, mint szürke szamár a ködben, senki sem tudta, hová tűnt a sok kartonandor.

Schmuck Andor kartonfigurája váratlan helyen tűnt fel (Fotó: Markovics Gábor)

Most viszont fény derült a rejtélyre!

Schmuck maga volt a legjobban meglepődve, amikor egy ismerőse közölte vele, hogy a szóban forgó életnagyságú mása egy budapesti idősek otthonának portáján kötött ki, abból a vicces célból, hogy pásztázza a területet.

„Kamerával és Schmuck Andorral megfigyelt terület”

- áll a figyelmeztetésen.

Nem akármilyen biztonsági rendszer (Fotó: Schmuck Andor)

A politikus elárulta a Metropolnak, hogy először igencsak meglepődött, amikor viszontlátta magát a nyugdíjas otthon portáján, de később szokásához híven elnevette magát.

„Nem tudom, melyik idős riogató rémül meg ettől, de ha működik a módszer, akkor isteni. Legalább már tudom, hogy hogy hová tűntek a Schmuck-figurák egyetlen éjszaka leforgása alatt” - kacagott Andor, akinek a tervek szerint idén igazán sorsfordító éve lesz. Úgy véli ugyanis, hogy 2024-ben végre rátalál a szerelem.

Párosan szép az élet

A női nem nagy tisztelőjének is kikiáltott Schmuck tavaly még a Kőgazdag fiatalokban is feltűnt, a szőke Mettával randizott, ám végül belátták, hogy jobb, ha barátok maradnak.

„Hiába, úgy tűnik, ebben az évben sem találtam meg a páromat, de ha jobban belegondolunk, ez nem is meglepő. 2023 egy páratlan év, ezért lehetett mindez! Hamarosan viszont már 2024-et írunk, én pedig alig várom már, hogy páros év legyen. Ami Mettát illeti, a randin történt félreértés ellenére barátságban váltunk el, már hiányozna is egy jó beszélgetés, ha többet nem találkoznánk. Sok sikert neki az élet minden területén, én pedig keresem tovább az ideális feleséget” – fogalmazott a Borsnak még az eset után Andor, aki így továbbra is a szinglik táborát erősíti, ám ez bármelyik nap megváltozhat.