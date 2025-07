Sejtelmes titkok övezik Schmuck Andor halálát

A helyszínelés időtartamáról még nem lehet semmire következtetni, van, hogy rövid idő alatt végeznek a nyomozó kollégák, de előfordul, hogy órákig is eltarthat a folyamat. A lényeg, hogy mindig alapos munkát végeznek a rendőrök a helyszínen, igyekeznek minden aspektusát megvizsgálni a halálesetnek, hogy rekonstruálni lehessen a történteket. Ha van búcsúlevél, begyűjtik, illetve azokat a tárgyakat is magukkal viszik, amely akár kapcsolatba hozható a halálesettel, valamint a laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez is felhasználják. Három szakasza van egy ilyen munkafolyamatnak: a helyszínelés, majd következik az adatgyűjtés, amely akár orvosi vagy egyéb, a személyre vonatkozó információk összegyűjtéséről szól, illetve a harmadik szakasz az igazságügyi szakértők bevonása.