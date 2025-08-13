Minden korábbinál grandiózusabb tűzijátékra készülhetnek a Szent István Nap látogatói (videó)

Idén is formabontó vizualitással jelentkezik a Tűz és fény játéka Magyarország születésnapján. Az idei esemény nem csupán hagyományainkat, de a modern technológia vívmányait is reflektorfénybe állítja. A rendezvény augusztus 20-án, 21 órakor veszi kezdetét, és egy több mint 5 kilométer kiterjedésű látványtérben, megszámlálhatatlan fény- és pirotechnikai elemmel, valamint innovatív drónshow-val varázsolja majd el a közönséget a Duna-part mentén.

Fotó: ZGPhotography / Shutterstock

Idén is feledhetetlen élményben lesz része azoknak, akik részt vesznek a Szent István Nap rendezvénysorozat csúcspontját jelentő tűzijátékon. Negyvenötezernél is több pirotechnikai effekt koreografált robbanása hozza majd létre a páratlan hatást: tűzmozsarak, kartácsok, rómaigyertyák, kométok, görögtűz, bombetták és szikraszökőkutak gondoskodnak majd a lélegzetelállító látványvilágról. A tűzijáték mellett idén is lesz drónshow, melyben a pilóta nélküli repülőeszközök a magyar történelem legmeghatározóbb jelképeit jelenítik majd meg.

A több mint öt kilométernyi látványtéren, a Duna-part bármely pontján állva közel azonos vizuális élményben részesülhetnek majd a látogatók.

Visszatér a tavalyi tűzijáték narrátoraként megismert öreg pásztor (Körtvélyessy Zsolt), aki ezúttal a Szent István király megkoronázása utáni időket regéli el, beleértve az államalapító uralkodásának kiemelkedő eseményeit, a halála utáni zavaros időket, az Árpád-házi királyok korai éveit és Szent László király csodás tetteit. Az Ugron Zsolna által írt történetben az öreg pásztor elmesélésében felvillantott mondabéli és történelmi epizódok adják a narrációval ellátott tűzijáték-show hat tételét, és ezt Elek Norbert kifejezetten erre az alkalomra szerzett zenei kompozíciója tesz teljessé. Hallhatjuk továbbá Pápai Erikát is a műsor keretében.

Európa legnagyobb tűzijátékának látványtervét ezúttal is a nemzetközi szinten elismert szakember, a montreali tűzijáték-világverseny díjazottja, Seres Anikó készítette, míg a művészeti koncepciót Iványi Árpád és Réti Barnabás dolgozták ki, akik már 6 hónapja a Szent István-napi rendezvény előkészítésén munkálkodnak.