Minden korábbinál grandiózusabb tűzijátékra készülhetnek a Szent István Nap látogatói (videó)

Idén is formabontó vizualitással jelentkezik a Tűz és fény játéka Magyarország születésnapján.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.13. 17:09
Szent István Nap augusztus 20.-i ünnepség tűzijáték

Idén is formabontó vizualitással jelentkezik a Tűz és fény játéka Magyarország születésnapján. Az idei esemény nem csupán hagyományainkat, de a modern technológia vívmányait is reflektorfénybe állítja. A rendezvény augusztus 20-án, 21 órakor veszi kezdetét, és egy több mint 5 kilométer kiterjedésű látványtérben, megszámlálhatatlan fény- és pirotechnikai elemmel, valamint innovatív drónshow-val varázsolja majd el a közönséget a Duna-part mentén.

augusztus 20, Szent István Nap, tűzijáték
Fotó: ZGPhotography /  Shutterstock

Idén is feledhetetlen élményben lesz része azoknak, akik részt vesznek a Szent István Nap rendezvénysorozat csúcspontját jelentő tűzijátékon. Negyvenötezernél is több pirotechnikai effekt koreografált robbanása hozza majd létre a páratlan hatást: tűzmozsarak, kartácsok, rómaigyertyák, kométok, görögtűz, bombetták és szikraszökőkutak gondoskodnak majd a lélegzetelállító látványvilágról. A tűzijáték mellett idén is lesz drónshow, melyben a pilóta nélküli repülőeszközök a magyar történelem legmeghatározóbb jelképeit jelenítik majd meg.

A több mint öt kilométernyi látványtéren, a Duna-part bármely pontján állva közel azonos vizuális élményben részesülhetnek majd a látogatók.

Visszatér a tavalyi tűzijáték narrátoraként megismert öreg pásztor (Körtvélyessy Zsolt), aki ezúttal a Szent István király megkoronázása utáni időket regéli el, beleértve az államalapító uralkodásának kiemelkedő eseményeit, a halála utáni zavaros időket, az Árpád-házi királyok korai éveit és Szent László király csodás tetteit. Az Ugron Zsolna által írt történetben az öreg pásztor elmesélésében felvillantott mondabéli és történelmi epizódok adják a narrációval ellátott tűzijáték-show hat tételét, és ezt Elek Norbert kifejezetten erre az alkalomra szerzett zenei kompozíciója tesz teljessé. Hallhatjuk továbbá Pápai Erikát is a műsor keretében.

Európa legnagyobb tűzijátékának látványtervét ezúttal is a nemzetközi szinten elismert szakember, a montreali tűzijáték-világverseny díjazottja, Seres Anikó készítette, míg a művészeti koncepciót Iványi Árpád és Réti Barnabás dolgozták ki, akik már 6 hónapja a Szent István-napi rendezvény előkészítésén munkálkodnak.

Az alkotókkal készített exkluzív videó az alábbi hivatkozásra kattintva tekinthető meg:

Érdekes számadatok:

  • mindösszesen 45.530 különálló, megkülönböztethető pirotechnikai effekt koreografált robbanása hozza majd létre a komplex látványt: (tűzijáték bombák, tűzmozsarak, kartácsok, rómaigyertyák, kométok, görögtűz, bombetták, szikraszökőkutak, lángeffektek, villanók, durranók)
  • 9 helyszínen, uszályokból álló fő kilövési pont lesz horgonyozva a Dunán, amelyek fölött főként nagy kaliberű pirotechnikai tűzvirágok jelennek meg, 80-300 méter magasságban.
  • 65 db kisebb pontonról – melyek sorban felfűzve az uszályok között lesznek kötelékben – kisebb kaliberű attraktív effektek indulnak majd, melyek 100 méteres magasságig biztosítják az alsó látványteret.
  • 3 db hidat is bevonnak a látványba, (Szabadság híd, Erzsébet híd, Margit híd) amelyeken szinte minden típusú pirotechnikai termék és effektek lesznek telepítve.
  • fenti helyszíneken összesen 500 indítási pontot fognak elhelyezni.
  • a műszaki tervezésben 20 fő, míg a fizikai telepítésben és lövésben további 70 fő tapasztalt pirotechnikus vesz részt.
  • további kb. 100 ember dolgozik az úszóművek összeszerelésén, daruzásán, vízre helyezésén, és a vízen való mozgatásán.
  • A díszkivilágítás, lézerjáték, fényfestés, drónshow és a zenei felvételek létrehozásán további több száz szakember vesz még részt.
  • az előkészületek 6 hónapnyi munkát, a kitelepülés 21 napot vesz igénybe.

A Szent István Nap programjaival kapcsolatos részletes információk elérhetők a rendezvénysorozat folyamatosan frissülő honlapján, a szentistvannap.hu címen, valamint a Szent István Nap mobilapplikációban.
 

