Vízdíjemelés és BKV-jegyáremelés: Karácsony a budapestiekkel fizettetné ki, hogy csődbe vitte a várost

Kész katasztrófa, miután rekordnagyságú, 200 milliárdos örökség és rekordnagyságú iparűzési adóbevétel mellett is csődközelbe kormányozta Budapestet Karácsony Gergely, a lakossággal fizettetné meg saját és baloldali testületének kudarcát. A főpolgármester elindította a sarc-dominót, a BKV jegyár emelésének bejelentése után, elővezette a vízdíj várható drágulását is.

A fővárosi fogyasztók Tarlós Istvánnak és a kormánynak köszönhetően a 2012-es szinten fixált árakon jutnak hozzá az ivóvízhez Fotó: Délmagyarország

Újabb és újabb baloldali politikusok ismerik be, hogy többet akarnak fizettetni az emberekkel. Most Karácsony pártjának szóvivője, Barabás Richárd támadta a rezsicsökkentést, mert szerinte túl alacsonyak a lakossági gáz- és vízdíjak. Úgy véli, a magyaroknak a vízért a piaci árat kellett volna eddig is fizetni, bármennyi is legyen az.

Wintermantel Zsolt szerint a legsötétebb Demszky-időszak tér vissza Fotó: Facebook

Wintermantel Zsolt szerint "Igaz a Karácsony Gergely vezette fővárosi csapatra is Margaret Thatcher mondása: a baloldal előbb-utóbb mindig kifogy a mások pénzéből."

Az, ami most következik, az a legsötétebb Demszky-korszakot kezdi idézni, amikor is csőd közelébe kerül a város, egyre inkább hitelből él, és a városvezetés elkezdi a közműdíjakat évről évre emelni. Tarlósnak és a kormánynak köszönhetően azután hosszú ideig nem volt erre példa, a jegyek ára sem változott. Karácsonyék viszont visszahozzák baloldali elődük módszerét. Kifogytak a pénzből, hűlt helye a több mint 200 milliárdos tartaléknak, amit Tarlós hagyott maga után, és elfogyott a rekordméretű adóbevétel. A főváros pedig a budapestiekre kezdi terhelni a megbukott városvezetésük következményét, miközben másra mutogat, mint egy gyáva gyerek

–mondta a Metropolnak a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője. A politikus hozzátette: "A magyar kormány nem támogatja, hogy a lakosságnak nagyobb terhet kelljen vállalni. Semmilyen vízdíj- vagy rezsiáremelést nem támogat, így a főváros ilyen terveit sem".

Tüttő Kata is támogatja a vízdíj emelését

A vízdíjemelést egyébként az MSZP-s főpolgármester-helyettes, Tüttő Kata is támogatja, aki pert akar indítani a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal ellen.Tüttő szerint amúgy a jogszabályi keret adott lenne a vízdíj megfelelő szintre emelésére, hiszen az ügyben illetékes Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal minden évben javaslatot tehetne a közműcégek adatközlése alapján az árszabásra.

A vízről és Tüttő Katáról eddig a botrányt kiváltó luxusnyaralás jutott az ember eszébe... Karácsony Gergely gazdasági ügyekért felelős helyettese a milliomosok kedvenc méregdrága hobbiját választotta. Egy vízi lovaglás sok ember egyhavi bérébe is belekerülhet. Fotó: Facebook

Tüttő szerint tarthatatlan, hogy a budapesti vállalkozások nem a piaci árat fizetik meg a szolgáltatásért. "Ma ott tartunk, hogy a vízdíj nem elegendő arra sem, hogy egyébként kitermeljük a vizet és eljuttassuk a háztartásba, a csövek nélkül"– hangoztatta Karácsony helyettese, aki elpanaszolta a lényeget is: a Fővárosi Vízművek idei várható vesztesége 10 milliárd forint lesz, amelyet a fővárosi önkormányzatnak kellene beletenni a kasszába, de erre nincs fedezetük.

Sikerült komoly erőfeszítések árán Tarlós Istvánnak és a Fidesz-KDNP-nek visszaszereznie a vízműveket teljes tulajdonban. Így az már a főváros hatásköre, hogy hogyan és miként alakul a közműcég gazdálkodása

–mutatott rá Wintermantel Zsolt, aki szerint, ha nem a haveri körre fordították volna Budapest pénzét, a szükséges 10 milliárdot kifizethette volna Karácsony Gergely, és az egyébként működő hálózatot is korszerűsíthette volna már eddig.

A víz- és csatornázási művek privatizálása óriási kárt okozott Budapestnek, ezt állította meg Tarlós, majd fixálták a fogyasztói árakat

Mint emlékezetes, Tarlós István volt főpolgármester 2010-ben súlyos pénzügyi helyzetben vette át a főváros irányítását. A liberális Demszky Gábortól mintegy 180 milliárd forintos adósságot örökölt, ráadásul Demszkyék több fővárosi céget külföldi befektetői kézre adtak. Ennek egyik eleme volt a víz- és csatornázási művek 1997-es privatizálása, amelyeknek külföldi tulajdonosai 11 év alatt 50 milliárd forintnál is nagyobb összeget vittek ki az országból sikerdíj és osztalék címén. Tarlós a további veszteségek megállítása érdekében végül 2012-ben visszavásárolta a Fővárosi Vízműveket, a korábbi magánosítás miatt pedig hűtlen kezelés gyanújával nyomozás is indult.

Karácsony Gergely sarc-dominója alig néhány napja a BKV-jegyárak emelésével indult Fotó: Metropol

A BKV-jegyek áremelése is kiverte a biztosítékot

Szeptembertől 28 százalékkal emeli meg Karácsony Gergely a BKV-jegyárakat. A vonaljegy 450 forint, a buszokon megvásárolható vonaljegy 600 forint, a tízdarabos gyűjtőjegy pedig 4000 forint lesz. A főpolgármester egyszemélyben döntött az emelésről, amit a Budapesti Közlekedési Központ igazgatótanácsa és felügyelőbizottsága elfogadott. Wintermantel szerint azért döntött egyedül Karácsony, mert a közgyűlés nem támogatta volna ezt a javaslatot, csak így tudta keresztülvinni.

Vajon Karácsony a lakógyűlésén miért nem érdeklődött a jegyár emelésről? A Lánchídról nem, de az áremelésről tud egyedül dönteni? Érdekes!

–mondta lapunknak.

Kocsis Máté szerint azt nem a lakossággal kellene megfizettetnie Karácsonynak, hogy Gyurcsány emberi széthordták Magyarország leggazdagabb városának vagyonát Fotó: © Cseh Gábor

"Hová lett a pénze az ország leggazdagabb városának?"

Legutóbb Kocsis Máté kérdezett rá nyilvánosan, hogy hová lett a pénze az ország leggazdagabb városának?

Nem kellett volna hagyni, hogy Gyurcsány Ferenc emberei széthordják a fővárosi vagyont. Nem kellett volna a Tarlós Istvántól megörökölt 183 milliárdos vagyont eltüntetni. Ma már ott tartunk, hogy még a gazt sem vágja senki. Egy rendezetlen, koszos, pollennel teli, gazos, hajléktalanok lepte fővárost hozott létre Karácsony Gergely. Ahol "legalább" már közlekedni sem lehet. Én nem gondolom, hogy ezért másoknak kellene megfizetni ezt a díjat. Mindeközben egyébkét köszönik szépen, azért a negyvenvalahány tanácsadó a maguk sokmilliós szerződését fenntartja. Karácsony Gergely idén is több, mint 406 milliót költ tanácsadókra...

– mondta a Fidesz frakcióvezetője újságírói kérdésre.