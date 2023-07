„Bezzeg a saját fizetésükön nem spórolnak!" – reagálnak a fővárosiak arra, hogy Karácsony csődbe vitte Budapestet

„Hát az biztos, hogy kevesebbet takaríttatnának, pedig már így is gáz a helyzet. Ők azon nem spórolnának, amin én szeretném. A saját fizetésükön” – mondta egy budapesti arra a kérdésre, hogy szerinte Karácsony Gergelyék min spórolnak majd a kialakult csődhelyzet miatt.

Karácsony Gergely még azzal sem volt tisztában, hogy Tarlóstól mennyi pénzzel vette át a Városházát Fotó: Magyar Nemzet

Karácsony Gergely – mint minden évben eddig – idén is bejelentette a csődhelyzetet, az augusztust sem kellett megvárni, már most hitelből működik a főváros. Azt egyelőre nem tudni, hogy ez Budapest számára mit jelent, hiszen valameddig elüzemel Budapest a bankok pénzén. Az viszont kiderült, hogy a főpolgármester a fontos költségvetési számokkal sincs tisztában. Már csak emiatt is felmerül a kérdés: akkor az elmúlt négy évet hogyan kormányozta ilyen tájékozatlanul? Pláne annak fényében, hogy elődjétől, Tarlós Istvántól 180+34 milliárd forintot örökölt, és a beszedett iparűzési adó is évről évre megdöntötte a korábbi rekordokat, idén várhatóan meghaladja a 271 milliárd forintot. Azaz körülbelül 500 milliárd forint plusszal gazdálkodott Karácsony, mégis sikerült csődbe kormányoznia Budapestet.

„Nem tudom, hogyan fogunk kimászni a sz…rból”

A Metropol megkérdezte a budapestieket, milyen spórolásra számítanak a baloldali városvezetés részéről.

Szerintem csak minden harmadik lámpa fog égni a közterületeken

– mondta egy budapesti. Egy másik szerint, a közvécéken biztosan spórol majd a Városháza, de újabb hitelt is felvesz. Volt, aki úgy vélte, hogy elsősorban az utcán dolgozók isszák meg a levét annak, hogy Karácsonyék rosszul gazdálkodnak: „Azokon, akik az utcán dolgoznak, például sepregetnek. Le fogják csökkenteni a fizetésüket”. Más az autósok megadóztatására számít, őket úgyis utálja a főpolgármester, és úgy véli, ritkítani fogják a tömegközlekedési járatokat. Volt, aki csak annyit mondott: „Nem tudom, hogyan fogunk kimászni a sz…rból”.

Videónkat itt nézheted meg: