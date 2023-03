Kontármunka: a most átadott Blahán megint javítani kellett a burkolatot – videó

Újraterveztetés után, késésekkel és a korábbi tervekhez képest több százmilliós többletköltséggel, alig három hónapja adták át a Blahát Karácsony Gergelyék, de újra kiderült: dilettáns munkát vett át a kivitelezőtől a Városháza. Már megint kipergett a térkő, az utcabútorokról is lepattogzott a festés. Leülni sem egyszerű, a madárürüléket nem mossák le...

Múlt heti állapot: a felújítás drágább lett, mégis fapadosra sikerült, hiszen már többször is javítani kellett. A Blaha felújítása végül csaknem 4,5 milliárd volt, jóval több, mint ami a Tarlós-féle eredeti tervben szerepelt Fotó: Magyar Nemzet

Egyszer már tavaly is javítani kellett a térkövet

Tavaly ősszel már észleltek felületi hibákat, töréseket és kipergéseket a gyalogosforgalomnak ideiglenesen átadott területeken. Akkor a BKK szerint a műszaki ellenőr, a kivitelező és a térköveket gyártó cég együtt vizsgálta meg a lerakott térkövek teherbírását és kopásállóságát. Ekkor a gyártó laboratóriumi vizsgálatnak vetette alá a térkövek anyagát. Ebből derült ki, hogy bizonyos részek máris cserére szorulnak. Így mire decemberben átadták a Blahát, ezek a munkálatok meg is történtek. Úgy látszik, most ugyanaz a hiba ismétlődött meg.

A múlt héten ilyen volt a Blaha, balesetveszélyes állapotok voltak a téren... A kőburkolattal már többször meggyűlt a főváros és a felújítást irányító BKK baja Fotó: Magyar Nemzet

Mostanra újra javították a térkövet – de nem tökéletes, mutatjuk, hogy néz ki most az újra egyre mocskosabb Blaha...

A kipergett térkövet javították mára, egyet azonban vélhetően nem vettek észre, máshol... Talán háttal voltak a munkások... Fotó: Metropol/Bánkúti Sándor

Három hónap alatt már leperegtek a szegélyfestékek is a fémperemről. Az már csak hab a tortán, hogy nem mázolták újra az asztallapját. Gondolták: ez is jó’ van így... Fotó: Metropol/Bánkúti Sándor

Ha gyakrabban takarítanák, jobb lenne. Ezekre a „többfunkciós kövekre” nem ül le senki szívesen

Fotó: Metropol/Bánkúti Sándor

Videónkat itt nézheti meg:

A burkolattal volt más probléma is: a tér két oldaláról, kívülről kezdtek befelé rakni

Szintén rácsodálkozhattak a budapestiek arra a kontármunkára, amelyet Mekk Elek a semmihez sem értő szaki is megirigyelhetett volna. A terület burkolásakor lerakott járólapokat ugyanis, a tér két külső oldaláról kezdtek befelé rakni a munkások, de a találkozási pontnál nem értek össze a lapok. Ezt a hibát úgy is hagyta a kivitelező, a réseket elegánsan betonnal öntötték ki, ahogy minden más olyan helyen, ahol oszlopot kellett kikerülni.

A Karácsony Gergely-féle városvezetés eleve sokat töketlenkedett a Blaha ügyében: többször is kitolták a határidőket, ötször módosították a pályázatokat a tér felújításáról. A folytatás sem volt biztató... Fotó: Magyar Nemzet

A Blaha Lujza tér újjáépítésének terveit elsőként Tarlós István főpolgármester ideje alatt készítették el, bővebb műszaki tartalommal, és szerényebb költségvetéssel. Karácsonynak már csak a kivitelezési munkát kellett volna megkezdenie, de addig húzta az időt, hogy az általa tartalmilag lecsökkentett terv, még négyszázmillió forinttal drágább is lett. Kimaradt a többi között az aluljáró bővítése és akadálymentesítése lift segítségével, illetve nyilvános vécé sem épült.

Így bográcsoztak a melósok a Somogyi utcában Fotó: Facebook

A Tarlós-féle felújítás kiterjedt volna a Blaha közvetlen környezetére is, ez is elmaradt volna Karácsony Gergely tervei szerint, de végül a józsefvárosi Fidesz aláírásgyűjtési akciója „kikényszerítette”, hogy a VIII. kerületi önkormányzat a zsebébe nyúljon, így megvalósulhatott legalább a Somogyi Béla utca felújítása is.

A terület szélétől befelé: „Jóvanazúgy!” Fotó: Metropol

Karácsony Gergely egyébként azzal indokolta a drága újratervezést, hogy a meglévőt nem tartotta eléggé zöldnek. Ez azért érdekes, mert az eredeti elképzelésben pont ugyanazok a zöldszigetek szerepeltek. Emellett a Rákóczi útra is terveztek fákat, ami az új tervben már nem szerepelt és nem is valósult meg.

A fapados Blaha előkészítése és kivitelezése összesen három évig tartott és 4,5 milliárd forintba került Fotó: Magyar Nemzet

A felújítás maga is botrányos volt

Tavaly előtt olvasóink jelezték, hogy nem haladt a munka a Blahán. A Metropol akkor megnézte a helyszínt, ahol ásítozó, unatkozó munkásokat találtunk több alkalommal is. Voltak, akik naponta 5-ször is inkább kajáltak munka helyett, saját bevallásuk szerint fociztak az aluljáróban. Mindeközben pedig, dugóban álltak az autósok.

Íme a megdöbbentő videónk a helyszínről: