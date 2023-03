Karácsony Gergely büszkélkedik teljesítményével, de a kommentelők szétszedték – íme a mérleg!

Én azt javaslom, menjen egyet levegőzni az egyik méhlegelőre és elmélkedjen, kedves főpolgármester úr. Bár személy szerint azt kedvelem önben, hogy beleáll az autómentes Budapest ügyébe. Csak az a baj, hogy ész nélkül csinálja, ahogy a kerületi polgármesterek is, és ezt pártatlanul mondom. Én értem, hogy büszke az interjújára, de kéne gondolkodni kicsit, nem olyan nehéz, másnak is ment már... A hirtelen ötletelt bicikliutak állapota borzasztó, ha már ilyen olcsó felfestést alkalmaztak, akkor legalább utófesthetnék, mert több helyen alig látszik és balesetveszélyes. Mondja meg valaki, miért szereltették a kukákat?? A hajléktalanok is ellepték a várost. Nem hiszem, hogy választást nyer még valaha is Budapesten a főpolgármester úr, már elnézést. Eszetlen, felelőtlen, amit csinálnak. Az meg egyenesen primitív, és a választók lenézése, hogy nem saját programmal indulnak neki egy választásnak, hanem valaki ellenében. Ez Orbánnak biztosan hízelgő, de nekünk választónak kiábrándító és kisstílű. Őszintén sajnálom, hogy így elbuktak, korábban önre szavaztam