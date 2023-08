"El a kezekkel a Kórház utcai piactól!"– Üzenik a baloldali óbudai polgármesternek

A kirakodásokért 30%-kal emelkedtek az árak. Mindenért fizetni kell. Azért is, hogy a saját kocsinkat tologatjuk, itt azért is pénzt kérnek. Megkérdeztük, hogy mit kapunk ezért az extra díjemelésért, de nem kaptunk rá semmi választ, semmit nem kaptunk érte, hát szét kell nézni, hogy néz ki a piac. Hullaház van itt bent, az üzletek sorra zárnak be. Megfojtanak minket ezekkel az áremelésekkel Karácsonyék. A túlélésre játszik itt már mindenki