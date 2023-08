Tarlós István: A Lánchíd átadóünnepsége illúziókeltés volt, Karácsony lakógyűlése pedig határos a csalással

„Ma már el kellene dönteni a politikai kommunikációban, hogy a valóságról akarunk beszélni vagy pedig az ábrándokról, kitalációkról, kampányérdekekről. Ezt nemcsak a Lánchídra mondom, de ott fokozottan érvényesnek látom” – hangsúlyozta a Metropolnak Tarlós István, aki szerint az Üllői úti biciklisáv minden szakmaiságot nélkülöz, Karácsony Gergely „Lakógyűlése” pedig határos a csalással. A korábbi főpolgármestert a közelgő választásokról is kérdeztük.

Tarlós István örül, hogy befejeződött a Lánchíd felújítása, de az átadás körüli ünnepséget illúziókeltésnek tartja Fotó: Szabó Miklós

Metropol: Látta már az új Üllői úti bicikliutat?

Tarlós István: Láttam, és hallottam a nyilatkozatokat. Ismerem a szakmai szervezetek, a mentők és az autóklub véleményét. Hát nézze, szakmai szempontok nem zavarták össze azoknak a gondolkodását, akik ezt kitalálták. Én nem a bicikliutak ellen vagyok, főpolgármesterségem idején fejlesztettük a kerékpárutak hálózatát, de a szakmailag megalapozottan épített kerékpárutak híve vagyok.

Metropol: Kapott meghívót a Lánchíd átadási ünnepségére? Elvégre ön teremtette meg a felújítás lehetőségét…

T. I.: Nem tudom, Balatonon voltam. De örülök, hogy elkészült a Lánchíd. Viszont a dupla népünnepélyt, amit Karácsony Gergely csinált, illúziókeltésnek tartom. A szimpatizánsok odacsalogatását és ezt az egyfajta „elemi kielégülést”. Mikor nem mennek oda sokan, ha ingyen van a fagylalt és a vattacukor?

Karácsony kevesebb műszaki tartalommal, megkésve és drágábban adta át a hidat Budapestnek. De erről nem volt szó az átadási ünnepségen, ahol önelégülten pózolt. Fotó: RUZSA RANIA

Metropol: Illúziókeltőnek tartja a fővárosi vezetést?

T.I.: Általában is az a véleményem, hogy ma már el kellene dönteni a politikai kommunikációban, hogy a valóságról akarunk-e beszélni, azaz arról, ami a felek érdekeitől, nézeteitől, érzelmeitől független tényadat vagy történés, vagy pedig az ábrándokról, kitalációkról, kampányérdekekről. Ezt nemcsak a Lánchídra mondom, de ott fokozottan érvényesnek látom. A híd felújítása csak hazai, fővárosi pénzforrásból történt, semmi másból. Mi annyi pénzt hagytunk a kasszában, hogy abból azonnal körülbelül nyolcszor fel lehetett volna újítani a Lánchidat. Azt nyilatkozta a városvezetés, hogy határidőn belül adták át a hidat. Itt ugye az a kérdés, hogy milyen határidőn belül. Mert az eredeti határidő, az 2021 vége volt. Aztán itt van a hatmilliárd forintos kormánytámogatás kérdése. Magam is láttam azt a főpolgármester úr által aláírt megállapodást, ami arról szólt, hogy 18 hónapon belül a teljes forgalomnak vissza kell adni a hidat, és akkor kapják meg a támogatást. Ezt a megállapodást a városvezetés egyszerűen nem tartotta be, magyarul, Karácsony Gergely szerződést szegett. Úgyhogy nem is értem, hogy itt miről folyik a vita! Mellesleg szólva, nekem is úgy ígérték be ezt a támogatást, amilyen feltételeket most a jelenlegi városvezetésnek szabtak.

A Széchenyi család szerint a hídépítő Széchenyi István azt szerette volna, ha mindenki használhatja a Budát és Pestet összekötő hidat. Fotó: Máté Krisztián

Metropol: Ön visszaadta volna az autósoknak a Lánchidat?

TI: Véleményem szerint Széchenyi István valószínűleg nem azért építette a hidat, hogy ne szabadjon közlekedni rajta. Na de, egyrészt 7, azaz hetes százalékos támogatottságra hivatkozva zárta el az autósok elől Karácsony Gergely a hidat. Hát ez, ha akarom, akkor kelekótyaság, ha akarom, akkor kóklerség! Mert ilyen alacsony részvételi számra támaszkodva döntést hozni teljesen komolytalan. Szakmai szempontból pedig felkészületlenségről tesz tanúbizonyságot. Hónapok óta sokszor elmondtam én is: mi lesz akkor, ha majd a Petőfi és az Árpád hidat felújítás miatt évekre lezárják? Úgyhogy sem korrektség, sem igazmondás, sem arányérzék, sem szakmai szempont nem támasztja alá a főváros jelenlegi „örömködését”.

Metropol: –Karácsony online lakógyűlése elbukott. Ha nem támaszkodik a silány hét százalékra, akkor nyíltan be kellett volna ismernie a kudarcot…

TI: Ők nagyon ügyesen úgy fogalmaznak, hogy a válaszadók többsége. Csak az a probléma, hogy alig volt válaszadó. Úgy ráadásul, hogy a 14 és 18 év közöttiek is szavazhattak. Hát erre van az a vicc ugye, hogy a piacon valaki halat akar vásárolni és kérdezi, mennyibe kerül a hal. Mondják neki, hogy 21 krajcár. Erre azt válaszolja, hogy de az XY-nál már csak 14 krajcár. Hát akkor miért nem ott vesz halat? – kérdezi az árus. Azért, mert nincs hal – válaszolja a vevő. Komolyra fordítva a szót, egy népszavazás 25 százalékos részvétel mellett érvényes egyáltalán. De Karácsonyék esetében ennek is csak durván az egyharmada szavazott. Hét százalékos támogatottság mellett egy közúti Duna-hidat lezárni, amikor amúgy is a budapesti forgalomszervezés egyik legkritikusabb és leggyengébb láncszeme a városi hidak elhelyezkedése és átbocsátó képessége, az valahol az én megítélésem szerint határos a csalással.

Metropol: Mit gondol, annak ellenére, hogy Karácsonyék minden reklámozási lehetőséget bedobtak, miért volt mégis ilyen alacsony a lakosság érdeklődése?

TI: Fogalmam sincs róla, mert ezzel együtt én nem tartanám Karácsonyt esélytelennek a jövő évi önkormányzati választáson, abban az esetben, ha Gyurcsány beáll mögé, ismerve Budapest relatív többségének beállítottságát. A következő választás némileg abszurd lesz meglátásom szerint, várhatóan nem teljesítményekről fog szólni, hanem valami egészen másról. Érzelmekről, indulatokról. És hogy a hangulatot Budapesten ebbe az irányba tolják el, azért az ellenzéki média az égvilágon mindent meg fog tenni.