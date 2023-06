Egy társasház is becsődölne, ha így működtetnék: kudarc Karácsony Gergely "Lakógyűlése"

Hiába hirdették hónapokon át az első "Budapesti Lakógyűlést", a fővárosiak mindössze 9 százaléka válaszolta meg Karácsony Gergely kérdéseit - egy igazi lakógyűlés így messze határozatképtelen lenne...

„A budapestiek kiálltak a városukért, kiálltak magukért” – ezzel a mondattal kezdte Karácsony Gergely a bejelentését arról, hogy mekkora részvétellel szavaztak a budapestiek az első Budapesti Lakógyűlésen. A szavazásra jogosultak 9 százaléka adta le szavazatát, ez 136 ezer budapestit jelent a hozzávetőlegesen 1 millió 600 ezer fővárosban élőből.

Fotó: Önkormányzati Tv

„Ez az eredmény egyértelmű kötelezettséget ró minden döntéshozóra, rám is, másokra is” – fogalmazott a főpolgármester. Az internetezők másképp vélekednek, szerintük Karácsony Lakógyűlése óriási bukta lett.

Így csúsztat a főpolgármester

A főpolgármester a bejelentésben aztán megpróbálta védeni a védhetetlent, és a következőket írta: „Mondtam már korábban: az első Budapesti Lakógyűlés érdemben különbözik a kormány nemzeti konzultációjától, mert az az emberek megvezetése, ez pedig a budapestiek megkérdezése. Nagy különbség. De tudom, ettől még sokan összevetik a kettőt, hát akkor tessék: egy darab olyan nemzeti konzultáció volt, ami online zajlott, ezzel lehet összevetni a Budapesti Lakógyűlést. Arányaiban az ott résztvevő mintegy 5 százaléknál majdnem kétszer nagyobb volt a részvétel az első Budapesti Lakógyűlésen” – írta. Karácsony Gergely a kormány 2021-es állatvédelmi konzultációjával vetette össze részvételi szavazását. Az állatvédelmi konzultációt lehetett az interneten kitölteni, 262 772-en vettek részt rajta. Karácsony Gergely emellett még egy hatalmas csúsztatással is élt, hiszen míg a Budapesti Lakógyűlésen a 14 év felettiek szavazhattak, addig a nemzeti konzultáción csak a 18 év felettiek vehettek részt, arról nem is szólva, hogy nem kizárólag a budapesti állandó lakcímmel, hanem a fővárosi tartózkodási címmel élők is részt vehettek a szavazáson.

Egy társasházat sem lehetne így irányítani... pont olyan csőd lenne, mint Budapesten

A névválasztás erős mellényúlás volt a főpolgármester részéről, amivel rá is világít, hogy így nem lehet irányítani semmit, ahogy ő teszi... A lakógyűlés szó ugyanis a társasházi közgyűlés hétköznapibb elnevezése. A főpolgármester 9 százaléka sajnos egy valódi lakógyűlésen nem sokat nyomna a latba, amennyiben ugyanis a tulajdonosok több mint fele nem jelenik meg a közgyűlésen, az határozatképtelenné válik. Ha a főpolgármester ilyen "eredményes" volna egy társasház irányításában, az döntésképtelenség miatt hamar csődbe menne. Sajnos hasonlóan Budapesthez, amiről nemrég maga Karácsony Gergely jelentette ki, hogy a csőd szélére sodorta, ezért kénytelen megszorító intézkedéseket bevezetni. Mikor ezeket a megszorításokat megszavaztatta a Fővárosi Közgyűlésben, azt is kénytelen volt beismerni, hogy fogalma sincs, hogyan fogja túlélni őt pénzügyileg az (elvileg) általa vezetett főváros...

Kinevetik a kommentelők is

„Ezt inkább titkoltam volna, főleg szociológus diplomával mint, hogy ”kiállásnak” értékeljem. Bár tény, egy 0.5-1%-os támogatottságot felmutatni képes Párbeszédes politikus esetén ez a semmi is eredménynek tekinthető” – osztotta ki egy férfi. „Szuper! Egész 9 százalék! Egyébként pedig nem is rossz, majd én is megpróbálom, hogy van egy érvényes szerződésem, aztán úgy gondolom, hogy talán mégse tartanám be, és megszervezek egy szavazást, hátha a szavazásra jogosultak legalább 9 százaléka mellém áll, és mindjárt felhatalmazva érzem magam, hogy egyoldalúan megszegjem a szerződést. Biztos nekem ad majd igazat a bíróság” – célzott egy kommentelő a kormány és a főváros közti megállapodásra. „Ennél többen mennek ki egy válogatott meccsre” – kommentelt egy másik budapesti. „9 százalék, akár a biciklisávok kihasználtsága. Van mire büszkének lenni” – vélekedett más.

Íme a videónk arról, amikor Karácsony Gergely azt mondja, fogalma sincs, hogy éli őt túl Budapest pénzügyileg...