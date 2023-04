Megszorító csomagot hajt végre Karácsony Gergely Budapesten, miután a csőd szélére vitte a várost

Karácsony Gergely főpolgármester nemrég maga ismerte be, hogy Budapest a csőd szélén táncol, ezért törvénytelenséget hajt végre, és nem fizeti be a "szolidaritási adót", amelyet a hátrányosabb gazdasági helyzetű települések kapnak meg. Karácsony előzőleg valamiféle "online lakógyűlésre" hívta a budapestieket, és hogy mögéjük bújjon, azt kérdezte: döntsék el, hogy a túléléshez a tömegközlekedést állítsa-e le, vagy ne fizesse be a főváros a szolidaritási adót...

Fotó: Havran Zoltán

Karácsony csődbe vitte a fővárost, és most megszorító csomagot hajt végre

A főpolgármester ezzel gyakorlatilag beismerte, hogy nem tudja irányítani Budapestet. Pazarló, hozzá nem értő gazdálkodásának megszorító csomag lett az "eredménye": a szerdai Fővárosi Közgyűlés napirendjén szerepel Karácsony Gergely megszorító csomagja, amit Kiss Ambrus, Karácsony helyettese terjesztett elő "Javaslat a 2023. évi költségvetési egyensúly megtartása érdekében szükséges döntések meghozatalára" címen - ez a napirend 2. pontja.

Karácsony Gergely Gyurcsány Ferencnek fogad szót

Karácsony korábban nem "keménykedett" ennyire - de most, úgy látszik ultimátumot kapott Gyurcsány Ferenctől. Karácsony, aki mögött gyakorlatilag nem áll számottevő politikai erő, Gyurcsányék foglya: csak azt tudja átvinni a Fővárosi Közgyűlésen, amit a DK akar.

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Gyurcsány nemrég egy rádióinterjúban nyilvánosan megüzente Karácsonynak, hogy mit vár tőle: szerinte a főpolgármester nem viszi bele eléggé Budapestet a kormány elleni harcba, és így nem biztos, hogy a DK támogatni fogja. Mint Gyurcsány fogalmazott: "Karácsony nem végzi el hazafias kötelességét"... És Karácsony, úgy tűnik, értett a parancsszóból: hirtelen teszetoszáról harciasabbra váltott. Jött is érte a dicséret Kálmán Olgától és a DK-tól... De amint a megszorító csomagból is látszik, ennek sajnos a budapestiek isszák meg a levét: a főpolgármester, ahelyett, hogy a várost működtetné, politikai kampányba kezdett.

Karácsony kifogyott Tarlós pénzéből

Karácsony Gergely elmúlt három éve a semmittevésről szólt. Az általa vezetett Fővárosi Önkormányzat 2019-ben 214 milliárd forint megtakarítást örökölt Tarlós Istvántól, miközben a fővárosnak nőttek az adóbevételei: iparűzési adóból például 2021-ben 20 milliárddal több folyt be, mint tervezték. 2022-ben újabb 30 milliárddal több, és most 2023-ban 76 milliárd forinttal több iparűzési adóbevételre számítanak, mint tavaly. De akkor hol a budapestiek pénze? Mire költötték?

Tarlós István nemrég el is mondta a Metropolnak:

A főpolgármesteri pozíciót nem Karácsony Gergelynek találták ki!

Fotó: Kurucz Árpád

Mint Tarlós mondja, "a tények nem igazolják Budapest vezetőit". Tarlós hozzátette: "a rendszerváltozás óta nem volt arra példa, hogy egy főpolgármester a csőd szélére kormányozza városát". Mint mondja: a csőd hatásai előzetesen nehezen mérhetők. "Nem kívánok ilyet Budapestnek. Ilyenkor jön a csődbiztos, a főpolgármester annak engedélye nélkül egy tekercs WC-papírt sem vehet".

Karácsony Gergely tönkretette a fővárost

A főpolgármester elmúlt évei a látványos semmittevésről szóltak: imád beszélni és facebookozni, de nem cselekszik. Egyetlen érdemi beruházás sem kötődik a fővároshoz, csak olyanokat fejezett be, mint a Lánchíd, a Blaha Lujza tér vagy a 3-as metró felújítása, amelyeket még az elődje, Tarlós István kezdett el - de ezeket is késésekkel, jókora csúszással és pazarló túlköltéssel, sokszor a tervezettnél alacsonyabb műszaki tartalommal.

Az elmúlt évek arról szóltak, hogy a kerületek is megelégelték a főváros semmittevését, és sorozatban veszik át a feladatokat - köztük a baloldali vezetésű kerületek is. Íme erről egy összeállításunk. Utak és utcák takarítása és felújítása, közparkok karbantartása, zebrák és jelzőlámpás kereszteződések létesítése – ez csak néhány azok közül a fővárosi feladatok közül, amelyeket a kerületi önkormányzatok inkább önként, saját zsebből elvégeznek, mert ha Karácsony Gergelyékre várnának, még hosszú ideig nem változna semmi. De a Karácsony Gergely által leszereltetett 3000 kukát is a kerületek kezdték el pótolni...

Karácsonyra is vonatkoznak a törvények...

A törvények mindenkire vonatkoznak. Az adófizetés is mindenkire ugyanúgy kötelező: magánszemélyekre, vállalkozásokra, és önkormányzatokra is. Nem működne sem az ország, sem a települések, ha bárki önkényesen úgy döntene, hogy ő mostantól nem fizet adót. Így Karácsony Gergely nem teheti meg, hogy saját rossz gazdálkodását a törvény megszegésével, vagyis a kistelepüléseknek járó adó be nem fizetésével próbálja meg "helyretenni"...