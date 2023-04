Online lakógyűlés: megszorításokról kérdez Karácsony Gergely

Nyilvánvaló, hogy ha ő marad a főpolgármester, emeli a jegy- és bérletárakat, hiszen a szolidaritási adót az adóhatóság előbb-utóbb mindenképpen beszedi.

Karácsony felelőlen politikája „eredményeképpen” a következő egy évben folyamatosan a fizetésképesség határán fog billegni Budapest.

Karácsony Gergely most, hogy legalább látszatra kikecmeregjen a csapdából, valamiféle online lakógyűlésre hívja a budapestieket, és azt kéri: döntsék el, hogy a túléléshez a tömegközlekedést állítsa-e le, vagy ne fizesse be a főváros a szolidaritási adót. Lényegében a Nemzeti Konzultációt másolva levelet küld minden 14 éven felüli budapestinek, és hívogatja őket erre az online lakógyűlésre.

Ezzel a mostani beismerésével Karácsony egyértelművé tette, hogy ha ő marad a főpolgármester, emeli a jegy- és bérletárakat. Erre pedig azért lesz szükség, mert a főpolgármester korábban azzal a képtelen fenyegetéssel állt elő, hogy nem fizeti be a szolidaritási adót a kormány. Mindezt nem teheti meg, hiszen a szolidaritási adót az adóhatóság előbb-utóbb mindenképpen beszedi, és akkor azt a pénzt valahonnan pótolni kell a fővárosnak, ami nem lehet más, csak megszorítás.

Amint arról már beszámoltunk Karácsony néhány napja lényegében bevallotta, hogy csődben van Budapest. Azaz Karácsony három és fél év alatt csődbe juttatta a fővárost. A kormányt pedig egész egyszerűen azért támadja minden alap nélkül, mert Gyurcsány erre utasította. Aki a Spirit FM adásában alig két hete konkrétan arról beszélt, hogy elvárja, hogy Karácsony vigye bele a fővárost a kormány elleni harcba, mert egyébként találnak más főpolgármester-jelöltet. Karácsony tehát megértette főnöke üzenetét.

Varga Mihály: Felelőtlen gazdálkodást folytat a főváros

Később több ponton cáfolta Karácsony Gergely állításait Varga Mihály pénzügyminiszter. A tárcavezető a Facebook-oldalán kiemelte: A Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat 2019-ben 214 milliárd forint megtakarítást örökölt Tarlós István városvezetésétől, de a felelőtlen gazdálkodás eredményeként ezt mára 25,5 milliárd forintra csökkentették.

Mint írta: a baloldali városvezetés annak ellenére élte fel a tartalékokat, hogy a főváros adóbevételei minden korábbinál magasabbak, adóerő-képessége évről évre növekszik. A főváros iparűzésiadó-bevételei idén várhatóan meghaladják a 271 milliárd forintot. Ezen felül a főváros további 46 milliárd forint támogatást kap a költségvetésből. A két bevétel együtt meghaladja a 317 milliárd forintot, ami 130 milliárd forinttal több a 2019. évinél. Emellett az ország leggazdagabb településeként, sok más önkormányzathoz hasonlóan, Budapestnek is szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie a szegényebb települések támogatására, összesen 57,8 milliárd forintot. Hozzátette a miniszter:

A számok tehát világosan mutatják, hogy a főváros anyagi helyzetét nem a szegényebb települések megsegítésére fizetendő szolidaritási hozzájárulás veszélyezteti, hanem a 2019 óta folytatott felelőtlen, pazarló gazdálkodás.

Soron kívüli ellenőrzés jöhet

Budapest Főváros Önkormányzat gazdálkodásának soron kívüli ellenőrzése tárgyában közérdekű bejelentést tett az Állami Számvevőszéknek Tényi István, aki kérte a Budapest Főváros Önkormányzat gazdálkodásának soron kívüli ellenőrzését. Mint írta: kéri, hogy az Állami Számvevőszék soron kívüli ellenőrzés keretében vizsgálja meg, hogy Budapest Főváros Önkormányzat esetében biztosított-e a közpénzfelhasználás szabályossága, a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű és felelős gazdálkodás. − Szabályszerűen teljesülnek-e a beszámolási és adatkezelési kötelezettségek? Értékelje, hogy milyen szinten állnak rendelkezésre az önkormányzat korrupciós kockázatainak kezelését szolgáló integritáskontrollok, illetve hogyan érvényesül az integritásszemlélet – írta Tényi István indoklásában.

Karácsony Gergely erre közölte, hogy a baloldali városvezetés nem hajlandó befizetni a szegényebb önkormányzatok megsegítésére szolgáló 58 milliárdos budapesti szolidaritási adó teljes összegét. A főpolgármester szerint csupán annyit hajlandók leróni, amennyit a Fővárosi Önkormányzat az államtól támogatásként kapott, ez pedig 33 milliárd forint.

A Világgazdaság megismerte a hivatalos adatokat, s ezek alapján világos: Karácsony nem mondott igazat.

Drámainak szánt sajtótájékoztatót tartott szerdán a főpolgármester. Karácsony Gergely – saját megfogalmazása szerint – Budapest túlélőprogramját mutatta be, ennek pedig része az is, hogy a főváros baloldali vezetése nem fizeti be a Budapest szolidaritási adójának teljes összegét. Magyarán megszegi a törvényt.

A közteher idén 58 milliárd forint, Karácsonyék ebből 33 milliárd forintot rónának le, 25 milliárdot nem. Éspedig azért nem – érvelt a távirati iroda tudósítása szerint –, mert a befizetendő 58 milliárd 25 milliárd forinttal magasabb az összes állami támogatásnál, amit a Fővárosi Önkormányzat a közszolgáltatások ellátására kap. A főpolgármester magyarázatképpen hozzátette: az alaptörvény szerint az önkormányzatok saját bevételei nem vonhatók el, ezért a budapesti városvezetés csak annyit fizet be közteherként, amennyit az állam juttatott a számára.

Véletlenül vagy szándékosan?

Karácsony közlésével valami nem stimmel. Mégpedig a legfontosabb: az összeg.

Kérdésükre a Pénzügyminisztérium arról tájékoztatta a lapot, hogy a főpolgármester valótlan számot közölt a fővárosnak juttatott költségvetési támogatásokról,

A KARÁCSONY ÁLTAL ISMERTETETT 33 MILLIÁRD FORINTTAL SZEMBEN A KORMÁNY UGYANIS KÖZEL 46 MILLIÁRD FORINTOT AD A FŐVÁROSNAK.

A tárca részletekbe is bocsátkozott. Ezek szerint a főpolgármester említette 33 milliárd forint 21 milliárd forintos működési támogatásból és a BKV működtetését segítő 12 milliárdból adódik össze. Karácsony ugyanakkor további közel 13 milliárd forintnyi költségvetési összegről nem tett említést, ezt bérkiegészítésekre, valamint a fővárosi színházak támogatására kapja Budapest a kormánytól. „Így a főváros idén a központi költségvetésből nem 33, hanem közel 46 milliárd forint támogatáshoz jut. Összehasonlításképpen: ez az összeg 2019-ben 26 milliárd forint volt” – közölték a pénzügyi tárcánál.

Nem tudnak számolni?

„Karácsony Gergely úgy próbál a maga által teremtett gazdasági helyzetből kilábalni, hogy a saját feladatait másokkal akarja elvégeztetni” – erre jutott az ügy kapcsán a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, Wintermantel Zsolt, aki szerdán arra emlékeztetett, hogy

TARLÓS ISTVÁN KORÁBBI FŐPOLGÁRMESTER 214,5 MILLIÁRD FORINT TARTALÉKKAL ADTA ÁT A VÁROS VEZETÉSÉT.

Megjegyezte azt is, hogy Karácsonyék alatt több mint 200 milliárd forinttal több iparűzési adó folyt be a főváros kasszájába.

Karácsony már kampányol

A csütörtöki kormányinfón az újságírók a miniszterelnökséget vezető miniszter véleményét is kikérték a főváros anyagi helyzetéről és Karácsony bejelentéséről. Gulyás Gergely először is rögzítette, hogy a szolidaritási adó nem a kormányé, hanem a szegényebb településeké, a kabinet ebből egyetlenegy fillért sem lát. A tárcavezető utalt rá, hogy Karácsonyék a Tarlós István által megtakarított vagyont elköltötték, lényegében felélték, majd hozzátette: a csőddel való fenyegetés a főpolgármester újraválasztásával kapcsolatos kampányhoz tartozik.

A Fővárosi Közgyűlés már jövő szerdán megszavazhatja a megszorításokat. Ha ez így is lesz, akkor is 41 milliárdos mínuszban marad Budapest.