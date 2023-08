Átadja, de kinek? Másfél év halogatás és 5 milliárdos pluszköltség után avatja Karácsony Gergely a Lánchidat

Bár Karácsony Gergely szinte „életműveként” ünnepli a Lánchíd átadását a felújítás után – amit még elődje, Tarlós István készített elő –, Karácsony „sikere” a tényszerű mérleg szerint inkább nevezhető bődületes kudarcnak. A főpolgármester 1,5 évet totojázott a híd felújításával, és emiatt 5 milliárddal drágábban készült el. További 6 milliárdot húztak ki a lakosság zsebéből Karácsonyék azzal, hogy nem a kormánnyal való megállapodás szerint adják vissza –az eredeti – forgalomnak az átkelőt. Pedig Karácsony nem dobálózhatna felelőtlenül a budapestiek pénzével, hiszen már maga is beismerte, hogy csődközelbe kormányozta a várost, és nem tudja, mi lesz.

Az autósok előtt lezárt Lánchídtól északra 3 kilométert kell kocsikáznia annak, aki Pestről Budára, vagy Budáról Pestre akar átjutni

Nagy árat fizetnek a budapestiek a Lánchídért, amit végül az autósok nem is használhatnak. Ráadásul Karácsony Gergely most is, mint szinte minden más projektnél, nem egyeztetett szakmai fórumokkal, inkább a lakosságra hárította a döntés felelősségét. Persze az a kevés 14 év fölötti budapesti, aki részt vett a csődhelyzetben méregdrágának számító online „lakógyűlésen”, nem lehetett tisztában a szakmai részletekkel...

Évek teltek el, és nem történt szinte semmi

Úgy fest, Karácsony Gergely rózsaszín mámorban úszik, hiszen végtelenül örül annak, hogy szerinte „határidőn belül” készült el a Lánchíddal. A valóság viszont nem ez, hiszen a felújítást Tarlós Istvánék tökéletesen előkészítették – Karácsonyéknak csak meg kellett volna kezdeni a kivitelezést, azonnal. Mint emlékezetes, a főpolgármester nem ezt tette. Politikai tőkét akart kovácsolni a kérdésből, és 1,5 évig halogatta a kivitelezést, ami miatt 5 milliárddal emelkedett a projekt ára úgy, hogy közben 6 milliárd forint támogatást kapott az államtól, amely még abba is belement, hogy a budai Váralagút egyidejű felújítását kivegyék a kormányhatározatból a főváros kérésére. Aztán megint sokáig nem történt semmi, Karácsony nem foglalkozott Budapesttel, hiszen lekötötték miniszterelnöki ambíciói, ami csúfos bukást hozott a főpolgármester számára. Ekkorra már a Lánchíd állapota annyira leromlott, hogy nem lehetett tovább húzni az időt, elkezdték a munkát.

Hol van ma Budapest attól, amikor a mi időnkben Kelet-Közép-Európa legélhetőbb városának minősítették nyugatról?

– tette fel akkor hangosan a kérdést Tarlós István korábbi főpolgármester.

Karácsony Gergely elárvereztette a felújításból kimaradt, és nem műemlék kandelábereket – Fotó: Máté Krisztián

Nézzük, mi is történt:

2020 novemberében szerződést köt Karácsony a kormánnyal a 6 milliárdos támogatásról. A kifizetést a kormány két dologhoz kötötte, és egy módosításba is belement a főváros kérésére: 1. A közúti forgalom részleges vagy teljes lezárása ne haladja meg a 18 hónapot. 2. A hidat az eredeti – tehát az autósok előtt is megnyitott – forgalomnak adja vissza Karácsony. 3. A budai Váralagút felújítását kivették a Tarlós terveiben még a Lánchíddal együtt szereplő felújításból. Karácsony csak 2021 júniusában zárta le a hidat, hogy hozzákezdhessenek a munkához.

2022 decemberében Karácsony megnyitja a Lánchidat a biciklisek és a tömegközlekedés előtt.

Annak ellenére sem térhetnek vissza az autósok a hídra, hogy ez lenne a kormány 6 milliárd forintos támogatásának a feltétele, amit a főpolgármester saját aláírásával vállalt – Fotó: Mediaworks

Kizárólag a BKK-buszok, kerékpárosok, taxisok és gyalogosok használhatják a Lánchidat

Mint arról a Metropol is beszámolt, Karácsony a még lezárt hídon autóellenes kampányt forgatott propagandastábjával: csak azért felengedett 60 járművet a hídra, hogy mesterséges dugót fotózhassanak, a filmmel pedig megüzenhessék a budapestieknek: szálljanak buszra!

Videónkat itt nézheti meg:

A Lánchíd lezárása passzolt a tervszerű „autósüldözés” folyamatába

Karácsony 2021-ben épp a futball-Európa-bajnokság idejére időzítette a hídlezárást, amit a város komplett közlekedési ellehetetlenítésével fűszerezett meg. Először jött az értelmetlen és átgondolatlan „emberkísérlet”, a körúti biciklisávok felfestése. Majd szinte egyszerre rendelte el a legfontosabb közlekedési csomópontok felújítását, miközben a kapkodás miatt gyakran egyszerre zárták le a fő- és elkerülőutakat. Az amúgy is zajló belvárosi metrófelújítás idején fogott bele a pesti alsó rakpart átépítésébe, majd másfél éves halogatás után záratta le a Lánchidat, óriási dugókat okozva azzal, hogy a sok totojázás után mindent egyszerre zárnak le a városban.

A főpolgármester 2022 májusában jelentette ki, hogy „szólnak mellette érvek”, hogy a felújított Lánchídról tiltsák ki a személyautókat. A felháborodás hatalmas volt, főleg, mivel ennek kapcsán egyáltalán nem konzultált a szakmai szervezetekkel, és nem végeztetett reprezentatív közvélemény-kutatást (csakúgy, mint közvetlenül előtte a pesti alsó rakpart kapcsán). A gépkocsik száműzését májusban azzal indokolta, hogy „a Lánchíd forgalma minimális a többi hídhoz képest”. Pedig nem kerülhette el a figyelmét, hogy a rosszul időzített hídlezárással az elviselhetetlenségig fokozta a – egyébként általa előidézett – fővárosi gigadugókat.

Dr. Kovács Kázmér, a Magyar Autóklub Jogi Bizottságának elnöke már akkor is

úgy vélte: az ötlet bevezetésével Budapest közlekedése nemhogy javulna, hanem összességében romlana.

Magával a kerékpározás támogatásával minden józan ember egyetért, de reális körülményeket kell ennek biztosítani. A Lánchídon az autósok eltiltása úgy kedvezne a bicikliseknek, hogy a város közlekedését közben még rosszabbá teszi. Abban az esetben, ha a hidat lezárják, több torlódás lesz a gépkocsik tekintetében az elkerülő-útvonalakon. Tehát összességében a város közlekedése nem javulni fog, sőt. Abban kellene inkább a kerékpárosoknak is gondolkodniuk, hogy például az Erzsébet hídnak az egyik gyalogjárdáját szabadítsák föl a számukra. Tehát egy kicsit jobb áttekintéssel kellene az egész város közlekedésének szempontjait szem előtt tartani

– mondta akkor a Metropolnak a szakember, aki szerint Budapesten számtalan értelmetlen intézkedés van érvényben. Ilyen döntés volt például sok helyszínen bevezetni a kerékpárforgalmat abban a formában, amiben a Városháza tette.

Karácsony többször is lebukott azzal, hogy mást tesz, mint amit mond

Amíg Karácsony Gergely arra utasítja a budapestieket, hogy tömegközlekedéssel utazzanak, ne autóval, ő maga nem így tesz. Tavaly a híd részleges átadásakor ismét csak azért szállt tömegközlekedési eszközre, hogy látványos fotók készüljenek róla. A Metropol szúrta ki, hogy a lelkesedése kamu, illetve átmeneti volt, miután hamar átült a fűtött autójába, és úgy hajtatott el a helyszínről...