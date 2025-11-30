RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: A kormány és a fővárosi Fidesz-frakció is abban érdekelt, hogy Budapest működjön

A Fidesz Budapesti elnöke a közösségi oldalán írt a részletekről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.30. 18:15
Szentkirályi Alexandra főváros pénzügyi helyzet Budapest

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, a csütörtöki Kormányinfón is téma volt Budapest pénzügyi helyzete.

Szentkirályi Alexandra: a Petőfi híd felújítása elengedhetetlen
Szentkirályi Alexandra Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Gulyás Gergely kijelentette, hogy politikai hangulatkeltés zajlik, a főpolgármester politikai akciója okafogyott, ugyanis a kormány a főváros fizetésképtelensége esetén is garantálja a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működését, az ott dolgozók minden körülmények között megkapják a fizetésüket.

Szentkirályi Alexandra: A közös célunk egy működő, stabil Budapest

Szentkirályi Alexandra a főváros pénzügyi helyzete kapcsán most egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebben hangsúlyozta, hogy a kormány és a fővárosi Fidesz-frakció is abban érdekelt, hogy Budapest működjön.

A kormány és a fővárosi Fidesz-frakció is abban érdekelt, hogy Budapest működjön, a közszolgáltatások zavartalanul szolgálják a budapestieket és minden dolgozó időben megkapja a fizetését. Reméljük, hogy a Fővárosi Közgyűlés minden képviselője ebben érdekelt és rövidtávú politikai érdekek helyett a fővárosiak mellé áll. Ehhez azonban egyenes beszéd kell. Ha valóban fennáll a fizetésképtelenség a következő év elejétől, akkor mondjuk ki nyíltan, és kérjünk segítséget. Ne játsszon a városvezetés a budapestiekkel, és ne keltsenek feszültséget a dolgozók között. Karácsony Gergely előterjesztése a holnapi rendkívüli közgyűlésre ugyanakkor nem jó másra, mint politikai hangulatkeltésre. Ezért olyan módosító javaslatot nyújtottunk be, ami kizárólag a budapestiek érdekeit tartja szem előtt. Fontosnak tartjuk, hogy mindenki, aki valódi megoldást szeretne, egyetértsen a kiindulópontban: tiszta, átlátható helyzetre van szükség. Mindeközben természetesen az a kérdés sem kerülhető meg, hogy hova tűnt a főváros 214 milliárdos megtakarítása, és ezután miért merültek fel olyan kiadások, amelyek nehezen tűnnek indokolhatónak egy csődközeli helyzetben. Ezek tisztázása nem a konfliktuskeresésről szól, hanem arról, hogy a jövőben fenntartható, kiszámítható gazdálkodás valósulhasson meg. A közös célunk egy működő, stabil Budapest. Ehhez felelős döntéseket kell hoznia a főpolgármesternek és nem politikai imázsát mentenie

- olvasható a budapesti Fidesz elnökének Facebook-bejegyzésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu