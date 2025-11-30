Szentkirályi Alexandra: A kormány és a fővárosi Fidesz-frakció is abban érdekelt, hogy Budapest működjön

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, a csütörtöki Kormányinfón is téma volt Budapest pénzügyi helyzete.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Gulyás Gergely kijelentette, hogy politikai hangulatkeltés zajlik, a főpolgármester politikai akciója okafogyott, ugyanis a kormány a főváros fizetésképtelensége esetén is garantálja a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működését, az ott dolgozók minden körülmények között megkapják a fizetésüket.

Szentkirályi Alexandra: A közös célunk egy működő, stabil Budapest

Szentkirályi Alexandra a főváros pénzügyi helyzete kapcsán most egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebben hangsúlyozta, hogy a kormány és a fővárosi Fidesz-frakció is abban érdekelt, hogy Budapest működjön.

A kormány és a fővárosi Fidesz-frakció is abban érdekelt, hogy Budapest működjön, a közszolgáltatások zavartalanul szolgálják a budapestieket és minden dolgozó időben megkapja a fizetését. Reméljük, hogy a Fővárosi Közgyűlés minden képviselője ebben érdekelt és rövidtávú politikai érdekek helyett a fővárosiak mellé áll. Ehhez azonban egyenes beszéd kell. Ha valóban fennáll a fizetésképtelenség a következő év elejétől, akkor mondjuk ki nyíltan, és kérjünk segítséget. Ne játsszon a városvezetés a budapestiekkel, és ne keltsenek feszültséget a dolgozók között. Karácsony Gergely előterjesztése a holnapi rendkívüli közgyűlésre ugyanakkor nem jó másra, mint politikai hangulatkeltésre. Ezért olyan módosító javaslatot nyújtottunk be, ami kizárólag a budapestiek érdekeit tartja szem előtt. Fontosnak tartjuk, hogy mindenki, aki valódi megoldást szeretne, egyetértsen a kiindulópontban: tiszta, átlátható helyzetre van szükség. Mindeközben természetesen az a kérdés sem kerülhető meg, hogy hova tűnt a főváros 214 milliárdos megtakarítása, és ezután miért merültek fel olyan kiadások, amelyek nehezen tűnnek indokolhatónak egy csődközeli helyzetben. Ezek tisztázása nem a konfliktuskeresésről szól, hanem arról, hogy a jövőben fenntartható, kiszámítható gazdálkodás valósulhasson meg. A közös célunk egy működő, stabil Budapest. Ehhez felelős döntéseket kell hoznia a főpolgármesternek és nem politikai imázsát mentenie

- olvasható a budapesti Fidesz elnökének Facebook-bejegyzésében.