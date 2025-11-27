Szentkirályi Alexandra: A kormány garantálja a főváros dolgozóinak fizetését és a közszolgáltatások zavartalan működését
Gulyás Gergely szerint politikai hangulatkeltés zajlik Karácsony Gergely részéről. Szentkirályi Alexandra is reagált.
Gulyás Gergely Facebook oldalán reagált Karácsony Gergely politikai akciójára.
Politikai hangulatkeltés zajlik, a főpolgármester politikai akciója okafogyott.
Tegnap a kormány döntött és a Kormányinfón is elmondtam, a kormány a főváros fizetésképtelensége esetén is garantálja a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működését, az ott dolgozók minden körülmények között megkapják a fizetésüket.
Minden adott lesz ahhoz, hogy a BKV menetrend szerint közlekedjen és a közszolgáltatások működjenek.
Karácsony Gergely politikai akciója ezért nem a fővárosról, nem Budapest működőképességéről szól, hanem saját politikai felelőssége alól akar kibújni.
- írta Facebook oldalára Gulyás Gergely, amelyre Szentkirályi Alexandra így reagált:
A kormány garantálja a főváros dolgozóinak fizetését és a közszolgáltatások zavartalan működését is.
