Szentkirályi Alexandra: A kormány garantálja a főváros dolgozóinak fizetését és a közszolgáltatások zavartalan működését

Politikai hangulatkeltés zajlik, a főpolgármester politikai akciója okafogyott.

Tegnap a kormány döntött és a Kormányinfón is elmondtam, a kormány a főváros fizetésképtelensége esetén is garantálja a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működését, az ott dolgozók minden körülmények között megkapják a fizetésüket.

Minden adott lesz ahhoz, hogy a BKV menetrend szerint közlekedjen és a közszolgáltatások működjenek.

Karácsony Gergely politikai akciója ezért nem a fővárosról, nem Budapest működőképességéről szól, hanem saját politikai felelőssége alól akar kibújni.