Megalapozó környezeti felmérés nélkül indult el Rákosrendező tervezése

A Rákosrendező Masterplan tervpályázat előminősítése a főpolgármester múlt heti bejelentése szerint lezárult, és tizenhat hazai és nemzetközi tervezőcsapat kap lehetőséget arra, hogy a második körben megalkossa Budapest új városrészének koncepcióját. A csapatok november végén helyszínbejáráson vesznek részt, a terveket 2026 februárjában adják le, az eredményhirdetés pedig 2026 márciusára várható. Karácsony Gergely szerint a cél a korábbi vasúti terület helyén fenntartható, emberléptékű, lakhatási problémákra választ adó városrész születhet.

Rákosrendezőn évtizedekkel ezelőtt megszűnt a teherforgalom Fotó: Metropol

A masterplan valóban kulcsfontosságú dokumentum: ez határozza meg, hol épülhetnek lakóházak, irodák, közösségi és rekreációs terek, milyen lesz az úthálózat, a zöldfelületek rendszere, és milyen funkciók kerülnek a területre, és azon belül hova. Mielőtt azonban egy ilyen terv elkészül, elvárás lenne, hogy a terület állapotáról minden lényeges információ rendelkezésre álljon. Különösen egy olyan barnamező esetében, mint Rákosrendező, ahol a felszín alatt és felett szennyezett a talaj, és ismeretlen kockázatok rejlenek

– magyarázta a Metropolnak Kőrösi Koppány, városfejlesztési szakember, a BP Műhely alapítója.

A főváros eddig nem pótolta azokat a vizsgálatokat, amelyek nélkül egy masterplan nem állhat stabil alapokon. Ezt erősíti meg Kőrösi Koppány is, aki szerint már az is kérdéses, hogy a főváros egyáltalán képes-e végigvinni egy ekkora volumenű beruházást.

Amikor bármilyen városfejlesztési akciót tervezünk, annak mindig a józan ész az alapja. A főváros, amikor megvásárolta a Rákosrendező-projektet, egy többezer milliárd forintos beruházás végrehajtására szóló kötelezettséget vásárolt meg. Honnan lesz ehhez forrása?

– fogalmazott. Hozzátette, a főváros nem vehet fel hosszú lejáratú hitelt kormányzati engedély nélkül, márpedig egy új városrész építése akár több évtizeden át is tarthat.

A szakértő szerint legalább ennyire súlyos probléma, hogy nincs teljes körű környezeti felmérés a területről. A masterplan csak akkor készíthető felelősen, ha a tervezők pontosan tudják, hol és milyen mértékű a talajszennyezés, milyen mélyen vannak a szennyezett rétegek, miként lehet azokat ártalmatlanítani, és egyáltalán milyen szerkezetű, milyen teherbírású a talaj.

Ha a talajszint közelében van egy nagy kiterjedésű szennyeződés, oda nem szabad jóléti tavat tervezni. Olyan építményt tervezünk oda, amelyet a rekultivációt is figyelembe véve oda optimálisan tervezni lehet. De ha a masterplant úgy készítik el, hogy nem tudják, hol, milyen szennyeződéssel kell számolni, akkor akár többször is újra kell tervezni az egészet

– mondta.