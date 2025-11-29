Megalapozó környezeti felmérés nélkül indult el Rákosrendező tervezése
A folyamat papíron előrelépést jelent, de a BP Műhely szakértői szerint a projekt már az indulás pillanatában is súlyos kockázatokat hordoz, ugyanis a főváros olyan feladatba ugrott bele, amit sehol a világon nem vállalna magára egy önkormányzat. A Rákosrendező Masterplan pályázat előminősítési szakasza zárult most le, a jelentkezők közül tizenhat tervezőcsapat jutott tovább.
A Rákosrendező Masterplan tervpályázat előminősítése a főpolgármester múlt heti bejelentése szerint lezárult, és tizenhat hazai és nemzetközi tervezőcsapat kap lehetőséget arra, hogy a második körben megalkossa Budapest új városrészének koncepcióját. A csapatok november végén helyszínbejáráson vesznek részt, a terveket 2026 februárjában adják le, az eredményhirdetés pedig 2026 márciusára várható. Karácsony Gergely szerint a cél a korábbi vasúti terület helyén fenntartható, emberléptékű, lakhatási problémákra választ adó városrész születhet.
A masterplan valóban kulcsfontosságú dokumentum: ez határozza meg, hol épülhetnek lakóházak, irodák, közösségi és rekreációs terek, milyen lesz az úthálózat, a zöldfelületek rendszere, és milyen funkciók kerülnek a területre, és azon belül hova. Mielőtt azonban egy ilyen terv elkészül, elvárás lenne, hogy a terület állapotáról minden lényeges információ rendelkezésre álljon. Különösen egy olyan barnamező esetében, mint Rákosrendező, ahol a felszín alatt és felett szennyezett a talaj, és ismeretlen kockázatok rejlenek
– magyarázta a Metropolnak Kőrösi Koppány, városfejlesztési szakember, a BP Műhely alapítója.
A főváros eddig nem pótolta azokat a vizsgálatokat, amelyek nélkül egy masterplan nem állhat stabil alapokon. Ezt erősíti meg Kőrösi Koppány is, aki szerint már az is kérdéses, hogy a főváros egyáltalán képes-e végigvinni egy ekkora volumenű beruházást.
Amikor bármilyen városfejlesztési akciót tervezünk, annak mindig a józan ész az alapja. A főváros, amikor megvásárolta a Rákosrendező-projektet, egy többezer milliárd forintos beruházás végrehajtására szóló kötelezettséget vásárolt meg. Honnan lesz ehhez forrása?
– fogalmazott. Hozzátette, a főváros nem vehet fel hosszú lejáratú hitelt kormányzati engedély nélkül, márpedig egy új városrész építése akár több évtizeden át is tarthat.
A szakértő szerint legalább ennyire súlyos probléma, hogy nincs teljes körű környezeti felmérés a területről. A masterplan csak akkor készíthető felelősen, ha a tervezők pontosan tudják, hol és milyen mértékű a talajszennyezés, milyen mélyen vannak a szennyezett rétegek, miként lehet azokat ártalmatlanítani, és egyáltalán milyen szerkezetű, milyen teherbírású a talaj.
Ha a talajszint közelében van egy nagy kiterjedésű szennyeződés, oda nem szabad jóléti tavat tervezni. Olyan építményt tervezünk oda, amelyet a rekultivációt is figyelembe véve oda optimálisan tervezni lehet. De ha a masterplant úgy készítik el, hogy nem tudják, hol, milyen szennyeződéssel kell számolni, akkor akár többször is újra kell tervezni az egészet
– mondta.
A jelenlegi állapotok alapján a 80 hektáros terület körülbelül tíz százalékáról készült környezeti hatásvizsgálat. Ennek hiányában nem lehet tudni, milyen szennyeződés van a területen – vannak-e például a világháborúkból visszamaradt, fel nem robbant robbanószerek, nincsenek talajmechanikai vizsgálatok, nem eldönthető, hogy mekkora épületet mekkora alapozással fog elbírni a talaj. Így jelenleg egy masterplant készítő mérnök adatok hiányában csak ötletelni tud.
Egy környezeti hatásvizsgálat pár tízmillió forintból megvan. Fél éve birtokban van a terület, miért nem készült el? Mi történik? Mire várnak? Ezt a józan ész miatt nem értem
– tette hozzá Kőrösi.
A kormány időközben kiemelt beruházássá nyilvánította a Rákosrendező fejlesztését, ami gyorsabb engedélyezést és lazább építési szabályokat jelent. Akár 90 méteres tornyok is épülhetnek, a beépítési sűrűségre, telekméretre és szintterületi mutatóra pedig gyakorlatilag nincsenek korlátozások. Ez a jogi környezet látszólag támogatja a gyors megvalósítást, ugyanakkor nem oldja meg azt a problémát, hogy a főváros még a terület vételárát sem rendezte teljes egészében, és saját bevallása szerint nincs pénze nagyobb fejlesztések finanszírozására.
Rákosrendező egy rozsdaövezet, ezért előre nem látott költségek is felmerülhetnek
Mindeközben a helyzetet súlyosbítja az, hogy a rozsdaövezetek általában amúgy is a költségrobbanás melegágyai. A talaj és a talajvíz szennyeződésének feltárása, a szennyezett föld cseréje, a régi vasúti és ipari elemek elszállítása, az új közművek kiépítése, a régészeti feltárások és az új közlekedési kapcsolatok kialakítása már az építkezés megkezdése előtt is akár százmilliárd forint feletti összeget igényelhet. A szakemberek szerint ezek a költségek szinte soha nem állnak meg az első becsléseknél, minden újonnan feltárt probléma milliókkal vagy milliárdokkal növelheti a végösszeget.
Kőrösi Koppány szerint ezzel a szakmaisággal valószínűsíthető, hogy a projekt jelentős csúszásokkal indul, és már az előkészítése is messze drágább lesz, mint amennyibe kerülhetne.
