Nagy decemberi horoszkóp: ezekre a csillagjegyekre rámosolyog a szerencse
Az év ennek szakában jobban oda kell figyelnünk a lassításra. A horoszkópunk megmutatja, mit tartogat számunkra a december.
December első fele hozhat kihívásokat. Sűrű, intenzív időszak, amikor tudatosan kell figyelnünk a lassításra. A hónap második felében az égi ajándék is megérkezik, és az ünnepek áldottnak, békésnek ígérkeznek. A havi horoszkópból minden kiderül, amire kíváncsi vagy – közölte az Astronet.
Ilyen lesz a decembered a horoszkópod szerint
Valakinek felmondást rejthet az év vége, mások számára egy nem várt vendéget. Minden bizonnyal izgalmas karácsonyi időszak vár ránk!
KOS decemberi havi horoszkóp
Bolygód, a Mars december 15-i jegyet váltása félbevágja a hónapodat. Előtte lelkesen, a legyőzhetetlenség meggyőződésével teszed a dolgodat. Utána megfontoltabban és a jövővel kapcsolatos terveidet szem előtt tartva haladsz a céljaid felé a decemberi horoszkóp 2025 szerint. Arra viszont figyelj, hogy erősítsd a szervezeted! Gyengélkedésre utaló fényszögek lesznek 9-én, 14-én, 17-én, 21-én, 24-én, 30-án. Ha nem az ágyból akarod nézni a karácsonyt és a szilvesztert, akkor vigyázz az egészségedre!
BIKA havi horoszkóp
Az egész decembered hangulata azon áll, hogy a december 10-ei Merkúr-Uránusz szembenállást hogyan kezeled. Ez egy súlyos konfliktus, amelyet gyorsan lerendeznél. Kérdés, hogy utána a sértődés mennyi feszültséget hagy maga után. Ne hagyd! Légy tudatában, hogy te korrekt vagy/voltál. A hónap során lesznek olyan diszharmonikus fényszögek az égen, amely mértéktartásra intenek. Ettől még vásárolhatsz, de ne csak ezen legyen a hangsúly. Az ünnep békésnek és áldottnak ígérkezik. Jó hangulatban tervezgeted az újévet.
IKREK decemberi horoszkóp
Bolygód, a Merkúr december 11-én újból belép a Nyilasba. Ez azt jelzi, hogy olyan emberekkel lesz dolgod, akik fölényesen és szerinted indokolatlanul indulatosan beszélnek. Szívesen kitérnél előlük, de nem mindig teheted meg. Ráadásul 9-én, 14-én, 17-én, 21-én, 24-én és 30-án a feszültség tapintható lesz kellemetlen fényszögek szerint. Jó hír, hogy ha képes leszel megőrizni a higgadtságot, akkor a többiek is. Szerencsére a béke hamarosan teljesen helyreáll. Így lesz méltóan szép az ünnep.
RÁK decemberi horoszkóp
Mars a háború istenéről lett elnevezve. Nem meglepő, hogy az asztrológiában is a harcot szimbolizálja. December 15-én jegyet vált, és te innentől hajlamos vagy azt hinni, hogy a világ összefogott ellened. Ne hagyd, hogy ez a tévedés elrontsa a hangulatod! Saját érdekedben hagyd abba a magyarázkodást. A szeretet ünnepe arról is szól, hogy elfogadod, hogy mások más stílusban beszélnek, közelednek, viselkednek. Engedd meg nekik, hogy olyan legyenek, amilyenek! És magadnak is!
OROSZLÁN decemberi havi horoszkóp
December első felében muszáj helytállnod a munkahelyeden. Akkor is, ha frusztrál, hogy az ünnepi készülődés és a családod háttérbe szorul. A Mars energiát és lendületet ad ahhoz, hogy sikerüljön bebizonyítanod, hogy te vagy a legalkalmasabb arra a pozícióra. A hónap második felében a főnököd elismeri a teljesítményedet. A Bakba lépő bolygók segítenek, hogy átállj egy lassabb fordulatszámra. Ezáltal a karácsony és a szilveszter nyugodtnak, de nem unalmasnak látszik.
SZŰZ havi horoszkóp 2025 december
A rugalmasságodat tesztelik a bolygók. Várható egy kis felfordulás otthon. Az égi folyamatok szerint valaki beállít, és nem csak az ünnepekre marad. A váratlan vendég érkezése kibillenthet téged, és felborulhat a bioritmusod, pl. az emésztésed. Szerencsére 15-én Mars, 21-én Nap, 24-én Vénusz jegyváltása rendet „ígér”. Ekkor már beáll egy olyan rendszer, amiben te is jól érzed magadat. Valószínűleg végre nem csak a másikra, hanem önmagadra is tekintettel leszel. A karácsony áldott, békés napokat hoz.
MÉRLEG decemberi horoszkóp
Egy Merkúr-Uránusz szembenállás szerint jöhet olyan váratlan költség, ami elsőbbséget élvez az ünnepi flancolással szemben. Szerencsére van miből fedezni, és semmi nem veszélyezteti az ünnep szépségét. Ezzel párhuzamosan a közlekedésben is óvatosnak kell lenned. Karácsony előtt mindenki rohan. Emiatt neked mások helyett is vigyáznod kell. Ami nem reménytelen, ha lelassulsz, és nem veszed át a többiek ingerlékenységét. Ezek után valóban és teljes szívvel ünnepelhetsz.
SKORPIÓ havi horoszkóp
December 11-ig nem lesz könnyű dolgod. A Skorpióban járó Merkúr arra hajlamosít, hogy odamondj pár embernek. Bizonyára igazad lenne, mégse tedd! Pláne 10-én ne! Ugyanis egy MerkúrUránusz szembenállás szerint olyan valakivel lesz dolgod, akivel szemben nincs esélyed. Komoly kudarcot úszhatsz meg, ha csendben maradsz. A hónap második felében minden szép és jó, csak arra figyelj, hogy mit vásárolsz meg. Okosabb lenne, ha nem szórnád a pénzedet felesleges bóvlikra.
NYILAS decemberi horoszkóp
A teliholdon kívül decemberben 7 feszült fényszög lesz az égen. Ezek fontos tanulságokat hoznak. Úgy tűnik, hogy a családod és/vagy ingatlan ügyek nyomasztanak. A legfeszültebb napjaid: 9, 14, 17, 21, 24, 30. Ahhoz, hogy ne legyen veszekedés, muszáj belátnod, hogy át kell adnod a feladataidból. Nem kell mindent egyedül megoldanod. Óriási terhet vehetnek le rólad a többiek, ha engeded nekik. Az ünnepek kivételesen szépnek ígérkeznek.
BAK decemberi horoszkóp
A Mars 15-én, a Nap 21-én, a Vénusz 24-én lép a Bakba. Előtte nehéz lesz fegyelmezettnek maradnod, mert valaki folyton feltart a panaszkodásával, vagy tanácsot kér tőled, de valójában nem figyel a válaszodra. Muszáj a saját feladataiddal haladnod. Emiatt gyorsan, az elején kérj elnézést, és előzd meg azt, hogy a másik az idődet rabolja! Ebben te jó vagy, ha a sarkadra mersz állni. Ha megsértődik a másik, akkor majd később ráérsz kiengesztelni. Ilyet is csináltál már. A karácsony megbékélést és méltó ünneplést hoz neked.
VÍZÖNTŐ havi horoszkóp
Számítanod kell arra, hogy december 10-én a Merkúr-Uránusz szembenállás munkahelyi konfliktust jelez, ami előtte és után 5 nappal már érezhető feszültséget generál. Most ne szállj szembe a főnököddel! Nem lenne taktikus. Persze ha a végkielégítésre hajtasz, akkor hajrá. Karácsonykor csendre és békére vágysz. Inkább te fogadj vendégeket! A szilveszteredet is hasonlóan kellene alakítanod. Valóban áldottnak és békésnek ígérkezik ez az időszak, és te elégedetten zárod az évet.
HALAK decemberi horoszkóp
Nagy levegő! És menni fog. Nem kell szentté válnod ahhoz, hogy ne engedd provokálni magadat decemberben. Hallgatnod kell a bolygókra, amelyek azt javasolják, hogy ne másokkal, hanem kizárólag magaddal és az aktuális feladataiddal foglalkozz! Ennek ellenére fel kell emelned a tekintetedet, és akkor megdöbbensz azon, hogy egyesek mennyire önzőek. Legfelkavaróbb napok: 9, 14, 17, 21, 24, 30. Ennek ellenére is képes vagy szép karácsonyt és vidám óév búcsúztatást szervezni… Remekül alakul minden az ünnepekkor.
