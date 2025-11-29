Nagy decemberi horoszkóp: ezekre a csillagjegyekre rámosolyog a szerencse

December első fele hozhat kihívásokat. Sűrű, intenzív időszak, amikor tudatosan kell figyelnünk a lassításra. A hónap második felében az égi ajándék is megérkezik, és az ünnepek áldottnak, békésnek ígérkeznek. A havi horoszkópból minden kiderül, amire kíváncsi vagy – közölte az Astronet.

Ünnepi horoszkóp, hogy előre fel tudjunk készülni

Fotó: Ezequiel Demaestri / Freepik - illusztráció

Ilyen lesz a decembered a horoszkópod szerint

Valakinek felmondást rejthet az év vége, mások számára egy nem várt vendéget. Minden bizonnyal izgalmas karácsonyi időszak vár ránk!

KOS decemberi havi horoszkóp

Bolygód, a Mars december 15-i jegyet váltása félbevágja a hónapodat. Előtte lelkesen, a legyőzhetetlenség meggyőződésével teszed a dolgodat. Utána megfontoltabban és a jövővel kapcsolatos terveidet szem előtt tartva haladsz a céljaid felé a decemberi horoszkóp 2025 szerint. Arra viszont figyelj, hogy erősítsd a szervezeted! Gyengélkedésre utaló fényszögek lesznek 9-én, 14-én, 17-én, 21-én, 24-én, 30-án. Ha nem az ágyból akarod nézni a karácsonyt és a szilvesztert, akkor vigyázz az egészségedre!

BIKA havi horoszkóp

Az egész decembered hangulata azon áll, hogy a december 10-ei Merkúr-Uránusz szembenállást hogyan kezeled. Ez egy súlyos konfliktus, amelyet gyorsan lerendeznél. Kérdés, hogy utána a sértődés mennyi feszültséget hagy maga után. Ne hagyd! Légy tudatában, hogy te korrekt vagy/voltál. A hónap során lesznek olyan diszharmonikus fényszögek az égen, amely mértéktartásra intenek. Ettől még vásárolhatsz, de ne csak ezen legyen a hangsúly. Az ünnep békésnek és áldottnak ígérkezik. Jó hangulatban tervezgeted az újévet.

IKREK decemberi horoszkóp

Bolygód, a Merkúr december 11-én újból belép a Nyilasba. Ez azt jelzi, hogy olyan emberekkel lesz dolgod, akik fölényesen és szerinted indokolatlanul indulatosan beszélnek. Szívesen kitérnél előlük, de nem mindig teheted meg. Ráadásul 9-én, 14-én, 17-én, 21-én, 24-én és 30-án a feszültség tapintható lesz kellemetlen fényszögek szerint. Jó hír, hogy ha képes leszel megőrizni a higgadtságot, akkor a többiek is. Szerencsére a béke hamarosan teljesen helyreáll. Így lesz méltóan szép az ünnep.