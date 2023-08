Megérkezett: mutatjuk a nagy budapesti gyomtérképet! – Videó!

A Metropol korábban többször is beszámolt róla, hogy a budapestiek mennyire elhanyagoltnak és gyomosnak találják a baloldali vezetésű fővárost. Sorra küldik be a gyomosabbnál gyomosabb területekről készült felvételeket a Metropol olvasói a „Budapest a gyomok fővárosa!” fotópályázatra, melyre még akár te is nevezhetsz.

Az Orczy téren már alig van járda a ránőtt gyom miatt. Fotó: Metropol

Egyre többen küldenek be különféle felvételeket, amik a város legkülönbözőbb pontjain készültek és azt ábrázolják, hogy Budapest tényleg a gyomok fővárosa, Karácsony Gergely főpolgármester nem törődik a zöldfelületek karbantartásával. Az nem egyértelmű, hogy az adófizetők pénze mire megy, de az biztos, hogy nem a gaztengerek eltávolítására.

Budapest a turistaszezon közepén óriási gyomokkal van tele:

amikor a legtöbb külföldi jön Budapestre,

amikor rajtunk a világ szeme az atlétikai világbajnokság miatt,

amikor támad az allergia és a parlagfű főszezonja van,

amikor a kutyádat kivinnéd a szabadba, de mindenhol toklászok ragadnak a bundájába,

amikor a kisgyermekek a parkokban játszanának, de szúnyogok és kullancsok hada várja őket.

A Metropol fotópályázatot hirdetett, hogy felhívja a figyelmet a problémára. Rengeteg helyről érkezett be rengeteg felvétel, melyeket most egy térképre gyűjtöttünk össze:

Budapest gyomtérképe. Fotó: Metropol.

A térképen azokat a helyszíneket ábrázoltuk, melyeken a legnagyobb és a legkiterjedtebb a gyomtenger. Egyes helyszínekről szinte naponta kap képeket a Metropol, ezek a térképen valamivel nagyobb gyommal lettek jelölve, mint a többi.

Gyomos az Erzsébet körút, az Atlétikai Stadion környékén a Kvassay Jenő út, a Soroksári út, az Üllői út, az I. kerület a Budai Vár alatt, a Ferenc körút, a Corvin köz.

A Corvin közben a virágágyásban gaz van a virág helyett. Fotó: Metropol

A listára felkerült emellett a Mammut (a Margit krt. felől), a Margit híd, a Lehel tér és a Fiumei út környéke, a Kiskörút, Óbuda, valamint a régi Lágymányosi híd, mai nevén Rákóczi híd.

A Lehel téri villamosmegállóban tűzveszélyes a sok elszáradt gyom. Fotó: Metropol

Szerepel ezek mellett a Dózsa György út, a Hungária krt., az Irinyi József utca, a Jászai Mari tér, a Bem rakpart, Kispest, az Orczy tér, az Árpád híd, Zugló, a Petőfi híd és a Goldmann György tér környéke, a XII. kerületi Városmajor, a XI. kerületi Szerémi út és a KÖKI környéke. Ezeket a területeket egy gyommal jelöltük a fenti térképen.

Köszönjük, Karácsony Gergely!