„Szépségversenyt” hirdettünk a budapesti gyomoknak, íme a legrondábbak! – videó

Karácsony Gergely főpolgármesternek köszönhetően az elhanyagolt Budapest a gyomok fővárosa lett!

7. helyezett: A villamosmegálló melletti Lehel téri gaztenger Fotó: Metropol

Az atlétikai világbajnokság miatt egyre több turista érkezik Budapestre. Már a reptérről elindulva térdig érő gyom és óriási gaztenger fogadja őket végig az Üllői úton. A belvárosba érve pedig egyre csak szaporodnak a gyomos területek. De nem csak a turisták számára csúf látnivaló így a város, természetesen az itt élők sem örülnek a gazos Budapestnek. Nem is mutatja meg ezt jobban más, mint hogy már tömérdek fotót küldtek be olvasóink a Metropol pályázatára. Természetesen kollégáink is járják a várost, hogy megörökítsék a temérdek gazos területet, sikerült is felvételt készíteni szép számmal. (Sokáig nem kell keresgélni, ha gazt akarunk látni.)

Úgy döntöttünk, hogy „szépség-”, vagyis inkább csúfságversenyt hirdetünk, és megkerestük Budapest legrondább gyomos területeit. Íme az eredmény:

7. Lehel tér

A Lehel téren mindent leuraló, elszáradt gyomtenger lett a 7. helyezett, mely a 14-es villamos megállójánál „kápráztatja el” a közlekedőket.

6. Határ út

A Határ út több szakaszán is annyi a gyom, hogy a sok szemetet is benövi. Hogy melyik volt előbb, a gyom vagy a szemét, az nem egyértelmű. Előbbi azonban magába fogadja az utóbbit. Nem szép látvány.

A 6. helyezett Határ út gaztengere Fotó: Metropol

5. Árpád híd

Az Árpád híd közelében ódon pingpongasztalon is átnőtt a gyom. Már a szétrohadt asztal sem szép látvány, gazzal benőve pedig egészen szürreális.

4. Corvin köz

Többször is beszámoltunk róla, hogy a fővárosban található virágágyásokban és mellettük is rengeteg a gaz. A Corvin közben egy magát virágnak képzelő gyom épp csak lecsúszott a dobogóról.

A Corvin közben egy magát virágnak képzelő gyom Fotó: Metropol

3. Duna-part

A Duna-part mellett akár gyalogosan, akár bringával elhaladva egymást követik a gyomos csomók. A Metropol szépségversenyének 3. helyezettje egy ragacsos, bimbózó toklászcsomó lett.

2. Üllői út

Az Üllő út mentén annyi a gyom, hogy már az megérne egy külön szépségversenyt. A most meghirdetett verseny helyezettje egy szomorúan kókadozó, részben elszáradt kóró és kis kóróbarátai lettek.

1. X. kerület, Köki

Az abszolút győztes, mely minden egyes gyomot maga mögé tudott utasítani a X. kerületben található Köki közelében lévő gyomtenger lett. Az igazi westernhangulatot árasztó táj olyan csonttá száradt gyomokkal van tele, melyek amellett, hogy nem szépek, pillanatok alatt komoly tüzet okozhatnak. Elég egy csikk, és máris felgyullad az egész.

Az 1. helyezett Köki közelében áldatlan állapotok uralkodnak Fotó: Metropol

Különdíj is született

Ha mindez nem lenne elég, ezúttal egy különdíjas is akadt, mely már-már földöntúli magasságokba emelkedik. A XIII. kerület földönkívülije lett a Metropol szépségversenyének különdíjasa. A fővárost ellepő gyomok nevében is elmondható: köszönjük, Karácsony Gergely! Íme a helyezettek:

Szerinted melyik a legrondább gyom Budapesten? Nézz szét a fővárosban, és ha olyan gyomot találsz, amit érdemes lefotózni, küldd be a képet a napokban is zajló Metropol fotópályázatra. A legdurvább gyomtengerekről készült felvételeket közli a lap. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat:

Budapest a gyomok fővárosa!

Fotópályázatot hirdetett a Metropol, mellyel célunk, hogy buzdítsuk a fotósokat, hobbifotósokat vagy éppen a fotózni vágyókat arra, hogy bemutassák a gyomokkal borított fővárost, rávilágítva arra, hogy amikor nagy nemzetközi fesztiválok és sportesemények zajlanak Budapesten – mint például a Sziget és az atlétikai világbajnokság –, akkor mennyire zavarók az elhanyagolt területek. Nem beszélve arról, hogy a városlakók és a Budapestre utazó vidékiek számára is kellemetlen a gyomos utcák, terek látványa, az allergiások pedig egyenesen szenvednek tőle. Célunk az, hogy az olvasók/userek segítségével rávilágítva erre a problémára, minél tisztább és gyommentes legyen gyönyörű fővárosunk! A legjobbakat vásárlási utalvánnyal díjazzuk és fényképfelvételeiket közöljük. A pályázatra minden 18. év feletti magyar állampolgár jelentkezhet, felső korhatár nincs.

A pályázatokat a fotopalyazat@metropol.hu e-mail-címre várjuk legalább 1, maximum 3 Mb méretben. Az e-mail-cím augusztus 27-én éjfélig él. Egy pályázó több fotót is küldhet, de maximum 30 db-ot. Kérjük, hogy a fotóhoz mellékelt levélben és a kép elnevezésében tüntesd fel a helyszínt, ahol a felvétel készült! A pályázatban csak olyan fotóval lehet pályázni, amelyen egyértelműen azonosítható, hogy a fotó Budapesten készült és gyomos területek láthatók a képen.

Határidők:

A pályázati időszak 2023. augusztus 14. 10:00 órától 2023. augusztus 27. 23:59 óráig tart.

Eredményhirdetés időpontja: 2023. szeptember 1.

A nyertesek nevét a szervező hivatalos Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/Metropol.Napilap) közzéteszi az eredményhirdetéstől számított 1 napon belül. A nyertesek nevét közzétesszük a Metropol újságban is és e-mailben értesítjük a nyerteseket.

Nyeremények:

1. díj: 150 000 Ft értékben Auchan-utalvány

2. díj: 75 000 Ft értékben Auchan-utalvány

3. díj: 50 000 Ft értékben Auchan-utalvány

A beérkezett pályázatok közül az első három helyezett pályázót a szervező által összeállított zsűri választja ki.