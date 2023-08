Méteres a gyom a Nagykörúton is – Ezt érdemlik a budapestiek?

Budapest immár a gyomok fővárosa lett, pedig a gaz levágása filléres kiadás, ráadásul kötelező feladata is Karácsony Gergelynek és a városvezetésnek. De úgy látszik, ez nem fontos a főpolgármesternek még akkor sem, ha olyan nagy nemzetközi események helyszíne Budapest, mint a Sziget, az Atlétikai Világbajnokság vagy Magyarország születésnapja, az augusztus 20-i háromnapos rendezvénysorozat.

A Nagykörúton a járdán és a villamossínek mentén is gyomszőnyeg csúfítja a látványt Fotó: Metropol

Karácsony Gergely csődközeli helyzetbe kormányozta Magyarország leggazdagabb városát. A főpolgármester felelőtlen gazdálkodásának és hibás döntéseinek következményeit a lakossággal fizetteti meg. Már bejelentette a BKK jegyáremelést és kilátásba helyezte a vízdíj áremelését. Sőt helyettese, Tüttő Kata arról is beszélt, hogy többek közt a kaszálásra szánt pénzből kell elvenni. A Metropol munkatársai a várost járva pedig azt tapasztalták, hogy ez nem szándék, hanem már meg is valósult!

A Mammutnál is több tízezer ember fordul meg egy nap és látja az embermagasságú gyomot Fotó: Metropol

Az atlétikai világbajnokság előtt így néz ki Budapest - ezt akarjuk mutatni a világnak?

Gyomtengerben úszik a Nagykörút, a Mammutnál embermagasságú a gyom, a Corvin közben gazzal ágyaztak meg a gyalogosoknak, a Petőfi-hídtól a Nyugatiig a villamossín mellett párhuzamosan fut a gaz. Ez pedig nemcsak látványnak rossz, de szenvednek tőle az allergiások, a toklász pedig megsebesíti az állatokat.

Ez igazán "bájos", a repülőtérről érkező külföldiek ezt látják az Üllői úton. Fotó: Metropol

Gyomtengerben úszik a Nagykörút, az erről készült videónkat itt nézheted meg:

Budapest a gyomok fővárosa A Metropol BUDAPEST A GYOMOK FŐVÁROSA! címmel fotópályázatot hirdet. Célunk, hogy buzdítsuk a fotósokat, hobbifotósokat vagy éppen a fotózni vágyókat arra, hogy bemutassák a gyomokkal borított fővárost, rávilágítva arra, hogy amikor nagy nemzetközi fesztiválok és sportesemények zajlanak Budapesten - mint a Sziget és az Atlétikai Világbajnokság -, akkor mennyire zavaróak az elhanyagolt területek. Nem beszélve arról, hogy a városlakók számára is kellemetlen a gyomos utcák, terek látványa, az allergiások pedig szenvednek tőle. Célunk az, hogy az olvasók/userek segítségével rávilágítva erre a problémára, minél tisztább és gyommentes legyen gyönyörű fővárosunk! A legjobbakat vásárlási utalvánnyak díjazzuk és fényképfelvételeiket közöljük.A pályázatra minden 18. év feletti magyar állampolgár jelentkezhet, felső korhatár nincsen. A pályázatokat a fotopalyazat@metropol.hu email címre várjuk legalább 1, maximum 3 Mb terjedelemben. Az email cím augusztus 14-én 10 órától 27-én éjfélig él. Egy pályázó több fotót is küldhet, de maximum 30 db-ot. Kérjük, a fotóhoz mellékelt levélben és a kép elnevezésében tüntessék fel a helyszínt, ahol a felvétel készült. A pályázatban csak olyan fotóval lehet pályázni, amelyen azonosítható, hogy a fotó Budapesten készült és gyomos területek láthatók a fotón.

Határidők:

Pályázati időszak 2023. augusztus 14. 10:00 órától–2023. augusztus 27. 23:59 óráig tart

Eredményhirdetés időpontja: 2023. szeptember 1.

A nyertesek nevét a Szervező hivatalos Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/Metropol.Napilap) közzéteszi az eredményhirdetéstől számított 1 napon belül. A nyertesek nevét közzétesszük a Metropol újságban is és emailben értesítjük a nyerteseket.

Nyeremények:

1. díj: 150.000 Ft értékben Auchan utalvány

2. díj: 75.000 Ft +értékben Auchan utalvány

3. díj: 50.000 Ft értékben Auchan utalvány

A beérkezett pályázatok közül az első három helyezett pályázót a Szervező által összeállított zsűri választja ki.

A pályázati feltételeket ITT találod.