Budapest, a gyomok fővárosa: özönlenek olvasóink fotói a pályázatunkra - videó

Naponta rengeteg kép érkezik a Metropol fotópályázatára! Az embereknek sajnos nem kell messzire menniük, ha mérhetetlen mennyiségű gyomot szeretnének látni Budapesten... Karácsony Gergely főpolgármestert úgy látszik, az sem zavarja, hogy mennyien jönnek Budapestre a hétvégén megkezdődött atlétikai világbajnokságra, és mennyien ünneplik a fővárosban augusztus 20-át...

A Határ út környékén elkeserítő a látvány... Olvasói fotó

Karácsony Gergely csődbe vitte Budapestet, és mint mondja, ő maga sem tudja, hogyan fogja őt pénzügyileg túlélni a főváros... De az sem elhanyagolható, hogy - éppen az allergiaszezon közepén, ráadásul a turisztikailag legfontosabb időszakban - gyomtengerré változtatta a fővárost, éppen ezért Budapest a gyomok fővárosa!

A Kispesten található Kossuth tér közelében is elhanyagolták a járda melletti területet... Olvasói fotó

Az augusztus 14. óta tartó fotópályázatra rengeteg kép érkezett a különféle gyommal borított budapesti területekről. Most ebből adunk egy kis ízelítőt, de a következő hetekben sok cikket, képgalériát és videót is készítünk a témáról kapcsolatban. A cikk végén lévő videónkban is újabb helyszíneket láthatsz!

Az M5-ös bevezetőjénél inkább gyomszigetre hasonlít a járdasziget... Olvasói fotó

Az atlétikai világbajnokság rengeteg turistát vonz. Számukra lehangoló lehet az elhanyagolt, gazos területek látványa, amely már a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a belváros felé haladva is mindkét oldalon szegélyezi az Üllői utat. A belvárosba érve a legforgalmasabb területek is tele vannak gyommal, melyre olvasóink hívták fel a figyelmünket: gazos kilátás a Bem rakparton, gyomos látvány a Duna korzón, méteres gyom a Margit híd budai hídfőjénél, elszáradt, tűzveszélyes gaztenger az Orczy térnél, a fenyők is alig látszanak ki a gyomok közül Kispesten, virágágyás helyett gyomágyás többek között az Árpád hídnál és Zuglóban is...

Se fa, se fű nincs, csak a gaz nő. Olvasói fotó

Az utakat a budai Várba menet is gyomok határolják. Az utóbbi időben mindez már annyira elfajult, hogy a bicikliútvonalak mentén is rengeteg gaz éktelenkedik. Egyik olvasónk lefényképezte a XIV. kerületben található Csertő utcát, ahogyan a biciklisek számára kialakított rész mellett is gyomtenger van.

A XIV. kerületi Csertő utca gyomos területe. Olvasói fotó

Az allergiások tüsszögnek, a kutyatulajdonosok állatorvoshoz járnak kedvenceikkel a toklász miatt, a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak a belógó gyomokat kell kerülgetniük. Arról nem is beszélve, hogy ilyen túlburjánzás esetén a kullancsok okozta veszélyekre is oda kell figyeljünk. Mindezt akkor, amikor tömegek jönnek Budapestre az atlétikai világbajnokságra és az augusztus 20-i ünnepekre...

Íme videónk, amelyben adunk egy kis ízelítőt az olvasóink által beküldött gazos budapesti területekről: