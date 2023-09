Kiürülnek a budapesti piacok: több mint 100%-os áremelés sújtja az őstermelőket

Én egy asztalért idáig fizettem mondjuk 1200-at, most fizetek 2500-at átlagosan, szóval ez több mint 100%-os áremelés. Ezt kigazdálkodni nagyon kemény, azért ilyen üres ez a piac. Én őstermelő vagyok, de nagyon nehéz. Nem elég, hogy kínlódunk a gyümölcsfákkal, szenvedünk a munkaerővel, de még így is megnehezítik az életünket. Annak idején, amikor édesanyámmal kezdtük, a piac szélére alig tudtunk bekerülni, most meg teljesen üresek hétköznap az asztalok. Én vagyok most itt az egyetlen őstermelő. Ez egy agyrém, mennek lefelé fővárosszerte a piacok. A végén pedig se vevő, se választék, még magasak is a díjak, így aztán elintézzük, hogy már új árusok se jöjjenek be