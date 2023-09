,,Az asztalok nagy része ebbe bele fog dögleni!" – durván megemelte a bérleti díjakat a főváros a Nagy Vásárcsarnokban is

A mi költségeink 43%-kal emelkedtek. Az üzemeltetési díj pedig, amit bevezettek, egy vicc, eddig is fizettünk az üzemeltetésért. Az áramért, mindenért külön. Fel vagyunk háborodva, de semmit nem tudunk csinálni. Azt mondták nekünk, majd ha 30 asztal visszaadja a helyét, akkor majd elgondolkodnak rajta, hogy csökkentsék a bérleti díjat. 46 éve itt vagyok, de ilyet még nem láttam! Itt mindenki fel van háborodva, de nem merünk szólni, mert azt mondták, hogy ha nem tetszik, mehetünk a fenébe, de ide nehéz bekerülni, szinte csak kihalásos alapon lehet, úgyhogy félünk, nehogy elvegyék az asztalunkat. Azt mondom, nem egyszerű, de ez már nagyon sok nekem. Januártól lehet, bedobják páran a törölközőt. Most kéthetente fizetünk előre, de százezrekben mérhető a havi költségnövekedés. És most be akarják hozni a vasárnapi nyitva tartást is! Most tesztelik december 31-ig. Még nem kötelező, de attól félünk, hogy hamarosan az lesz, ha jövünk, ha nem, azért is fizetni kell