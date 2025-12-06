Orbán Viktor: Nem csak mi mondjuk, hogy baj van

Orbán Viktor a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen Csiszár Jenővel beszélgetett. Az egyik kérdés kapcsán a miniszterelnök felolvasott egy részletet az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájából, amelyből kiderül, hogy Európa hiányosságai nem csupán a kormány számára nyilvánvalóak.

A kecskeméti Háborúellenes Gyűlés legfontosabb beszélgetése - Fotó: MW / MW

Háborúellenes Gyűlés – Európa húsz év vagy kevesebb idő múlva felismerhetetlenné válhat

Orbán Viktor miniszterelnököt óriási ujjongás fogadta Kecskeméten a Digitális Polgári Körök harmadik Háborúellenes Gyűlésén. A Csiszár Jenővel folytatott beszélgetés során a hallgatók is feltehették kérdéseiket, egy fontos észrevétel került a válaszok közé.

Az Egyesült Államok a napokban megalkotta az új nemzetbiztonsági stratégiáját, ahol leírták, hogyan kell amerikai fejjel gondolkodni a világról, a lehetséges partnerekről és ellenfelekről. A miniszterelnök felolvasott egy részletet ebből a stratégiából;

Az európaiak nagy többsége békét akar, de ez a vágyuk nem alakul politikai cselekvéssé, nagyrészt azért, mert a kormányaik megcsúfolják a demokráciát. Ha a mai trendek folytatódnak, a kontinens 20 év múlva, vagy még annál is rövidebb időn belül felismerhetetlenné válik. Ebből adódóan jelenleg messze nem egyértelmű, hogy az európai országok rendelkezni fognak elég erős gazdasággal és hadsereggel ahhoz, hogy megbízható szövetségesek maradjanak

A miniszterelnök szerint ez egy olyan mély összefüggéseket feltáró gondolat, amin azért is érdemes gondolkodni, mert látszik, hogy nem csupán a magyar kormány számára észrevehetőek Európa hiányosságai.

Eszerint ha a mai trendek folytatódnak, Európa 20 év múlva felismerhetetlenné válik. Nem biztos, hogy ez az Európa megbízható szövetségese maradhat az Egyesült Államoknak. Nem csak mi mondjuk tehát, hogy baj van.

– fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök azt is mondta, hogy ezt a fenyegetettséget komolyan kell venni, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy bizonyos európai országok gazdasága és hadereje elég erős marad-e ahhoz, hogy megbízható szövetségesek maradjanak. A stratégia szerint Európa stratégiailag és kulturálisan létfontosságú marad Amerika számára, ugyanakkor a kontinens civilizációs pusztulással néz szembe, amennyiben nem korrigálja jelenlegi pályáját. A dokumentum a patrióta, nemzeti erők megerősödésében látja a kiutat, miközben számos területen radikális változásokat szorgalmaz.