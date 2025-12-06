Orbán Viktor a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen: „Erőssé kell tennünk Magyarországot, hogy képesek legyünk nem csak nemet mondani, de ki is maradni”

December 6-án délelőtt kezdődött a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűlés harmadik rendezvénye Kecskeméten. Az esemény fő programja Orbán Viktor miniszterelnök beszélgetése volt Csiszár Jenővel. A kormányfő felhívta a figyelmet; a 2026-os választás eldönti majd, milyen álláspontja lesz Magyarországnak a háborúval kapcsolatban. Ilyen döntésben ébernek kell lennünk.

A Háborúellenes Gyűlés egyik legfontosabb gondolata – több kérdésben is sorsdöntő lesz a 2026-os választás

A hatalmas tömeg óriási üdvrivalgással fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt Kecskeméten a Háborúellenes Gyűlésen. A miniszterelnök politikai tanácsadója, Orbán Balázs is kiemelte beszédében, a 2026-os választás az egyetlen olyan döntés Ukrajna 2029-re tervezett csatlakozása, valamint az Európai Unió 2030-as háborús felkészültsége előtt, amelyben Magyarország dönthet a háborúval kapcsolatos sorsáról. A miniszterelnök is ezt emelte ki, hangsúlyozva azt is, hogy a háború utáni időkre is gondolni kell.

A háború nincs messze, politikailag is közel van. Az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy. Erről döntés van, hivatalos álláspont, hogy 2030-ra készen kell állni erre. Hadigazdaságot építenek, készülnek

– fogalmazott a miniszterelnök. Mind Orbán Balázs, mind Orbán Viktor beszéltek a háborús terjeszkedés szakaszairól. A miniszterelnök kiemelte, hogy jelenleg az utolsóban, vagyis az összecsapás előkészítésének fázisában vagyunk.

Az utolsóban vagyunk. Hogy elérjük a kimaradást, ehhez imádkozni kell, mert meghaladja az erőinket. Ez a kérdés: ki tudunk-e maradni a háborúból, miként az nem sikerült Tiszának és Horthynak. Ehhez erőre van szükség, erőssé kell tennünk Magyarországot, hogy képesek legyünk nem csak nemet mondani, de ki is maradni.

Orbán Viktor elmondta, hogy a háború ördögei mindig arról győzik meg az embereket, hogy jobban járnak a háborúval. Véleménye szerint ezt el kell magunktól hessegetni és a béke mellett kell kiállni - írja a Ripost.

A 2026-os lesz a háború előtti utolsó választás, és a kormánynak kell megküzdenie Magyarországért és kimenteni a felénk közeledő háborús veszélytől. Ha brüsszelpárti kormány lesz, akkor belevisznek minket a háborúba. Ha nemzeti kormányunk lesz, akkor van esélyünk, hogy kimaradjunk belőle. Hazánknak agyasnak kell lennie és előre kell mennie. Buta embereket sosem szabad az ország élére választani, mert többszörösen fizetjük meg az árát

– mondta a miniszterelnök.

A kecskeméti Háborúellenes Gyűlés teljes műsora itt megtekinthető: