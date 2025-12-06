RETRO RÁDIÓ

Alig szállt ki az autóból Orbán Viktor, máris fontos kérdést szegeztek neki

Videón válaszolt rá a miniszterelnök.

Háborúellenes Gyűlés Mikulás Orbán Viktor

Mint az ismert szombaton tartották a Háborúellenes Gyűlés harmadik állomását Kecskeméten. Az eseményen beszédet mondott Orbán Balázs valamint Orbán Viktor is, utóbbit Csiszár Jenő kérdezte.

2025.12.06 HEGY / Kecskemét Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: Itt járt a Mikulás!

A miniszterelnök most egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ebben arra voltak kíváncsiak nála, és az esemény többi fellépőjénél, hogy mit hozott nekik a Mikulás. A kormányfő elárulta, hogy tel volt a csizmája. De másik is válaszoltak, Curtisnek például korán kelést, Fásy Ádámnak pedig boldogságot.

Itt járt a Mikulás!

- írta a bejegyzésében Orbán Viktor.

Mutatjuk a kormányfő videóját:

