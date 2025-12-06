- „Teltház” - videóval üzent Orbán Viktor
Alig szállt ki az autóból Orbán Viktor, máris fontos kérdést szegeztek neki
Videón válaszolt rá a miniszterelnök.
Mint az ismert szombaton tartották a Háborúellenes Gyűlés harmadik állomását Kecskeméten. Az eseményen beszédet mondott Orbán Balázs valamint Orbán Viktor is, utóbbit Csiszár Jenő kérdezte.
Orbán Viktor: Itt járt a Mikulás!
A miniszterelnök most egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ebben arra voltak kíváncsiak nála, és az esemény többi fellépőjénél, hogy mit hozott nekik a Mikulás. A kormányfő elárulta, hogy tel volt a csizmája. De másik is válaszoltak, Curtisnek például korán kelést, Fásy Ádámnak pedig boldogságot.
Itt járt a Mikulás!
- írta a bejegyzésében Orbán Viktor.
Mutatjuk a kormányfő videóját:
