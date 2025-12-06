- „Teltház” - videóval üzent Orbán Viktor
Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen figyelmeztettet: Az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy
Könnyfakasztó történettel kezdte a beszédét Orbán Viktor.
A Kecskeméten megrendezett Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor és Csiszár Jenő beszélgetett az Apukám világa tematikájában, amely Ciszár Jenő 90-es években népszerű rádiós műsorához hasonló. Kövesd nálunk élőben a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen megrendezett beszélgetést.
Szombaton délelőtt 11 órakor kezdődött a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűlés harmadik, kecskeméti rendezvénye. Az esemény fő programja Orbán Viktor beszélgetése volt Csiszár Jenővel. A miniszterelnökkel való beszélgetést megelőzően fontos beszédet mondott Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Óriási ováció fogadta Orbán Viktor színpadra lépését Kecskeméten. A kormányfőt ezúttal az Apukám világa egykori műsorvezetője, Csiszár Jenő kérdezte.
A kormányfő megköszönte a teltházas csarnokban lévőknek, hogy ilyen kedvesen fogadták, ám közölte, hogy az igazán nagy dolog nem az ő megjelenése, hanem Csiszár Jenő visszatérése. Mikulás napja alkalmából Orbán Viktor azt is elmesélt, hogy minden nap vár egy telefont az édesanyjától, aki azzal hívja fel mindig:
Viktorkám, mikor jössz? Itt hagyott a Mikulás egy csomagot neked. Egyszer gyerek mindig gyerek...
A miniszterelnök hozzátette, hogy ő azt tanulta, hogy a családokat az asszonyok tartják össze.
A hét királysága
Csiszár Jenő felhívta a közönség figyelmét, hogy a napokban elindult Orbán Viktor hírcsatornája a Facebookon, amihez rövid időn belül közel 100 ezren csatlakoztak. A beszélgetés alatt ezen a fórumon szavazást indítottak a hét királysága témakörben:
- 11 százalékkal nő jövőre a minimálbér
- 12 év után újra vb-negyeddöntős a magyar női kéziválogatott
A hét tahósága
- A Tisza Párt letagadta a saját megszorító csomagját és megtagadja a saját szakértői
- Brüsszel kinyírná a rezsicsökkentést az orosz gáz és olaj betiltásával
Orbán Viktor egy harmadik esetet is említett. Szerinte az is tahóság, hogy valaki megdézsmálja a brüsszeli pénzeket, és közben a magyarokat oktatja korrupció ügyében.
Aztán kiderül, és jól letartóztatnak...
Orbán Viktor elmondta, hogy az unió mindenfajta súlyos szankciókat akar hazánk nyakába varrni. Brüsszel visszaél a hatalmával, hogy olyan ügyekben kérnek minket számon, amikben sokkal rosszabbul teljesítenek, mint mi. "Ez egy pimasz visszaélés" – jegyezte meg.
A háború, akárhol van, fájdalmas dolog. Emberek meghalnak, és minden halott emberi tragédia. Két szláv nép háborúja, és a szlávok kemények és kegyetlenek. A háború rossz, és köszönettel és hálával tartozunk a Jóistennek, hogy Trump utálja a háborút. Ezt kell megragadnunk
– mondta. Úgy folytatta: a másik kérdés, hogy ez mennyire van hozzánk közel, komolyan lehet-e venni a vészjelzéseket, miszerint belesodorhatnak minket.
A háború nincs messze, politikailag is közel van. Az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy. Erről döntés van, hivatalos álláspont, hogy 2030-ra készen kell állni erre. Hadigazdaságot építenek, készülnek
– emelte ki. Jelezte, a háborús expanziónak 4 szakasza van:
- a diplomáciai kapcsolatok megszakadnak,
- a gazdasági átállás,
- a sorkatonaság visszaállítása,
- az összecsapás előkészítése.
Az utolsóban vagyunk. Hogy elérjük a kimaradást, ehhez imádkozni kell, mert meghaladja az erőinket. Ez a kérdés: ki tudunk-e maradni a háborúból, miként az nem sikerült Tiszának és Horthynak. Ehhez erőre van szükség, erőssé kell tennünk Magyarországot, hogy képesek legyünk nem csak nemet mondani, de ki is maradni.
Orbán Viktor elmondta, hogy a háború ördögei mindig arról győzik meg az embereket, hogy jobban járnak a háborúval. Ezt el kell magunktól hessegetni és a béke mellett kell kiállni – tette hozzá.
Szerinte a 2026-os lesz a háború előtti utolsó választás, és a kormánynak kell megküzdenie Magyarországért és kimenteni a felénk közeledő háborús veszélytől. Ha brüsszelpárti kormány lesz, akkor belevisznek minket a háborúba. Ha nemzeti kormányunk lesz, akkor van esélyünk, hogy kimaradjunk belőle
Csiszár Jenő felidézte, hogy Jeffrey Sachs amerikai közgazdász szerint Magyarország olyan diplomáciai helyzetbe került, ami Európában ritkaság, és úgy véli, hogy Orbán Viktor a kettős pályás diplomácia nagymestere. A miniszterelnök szerint hazánknak agyasnak kell lennie és előre kell mennie. Buta embereket sosem szabad az ország élére választani, mert többszörösen fizetjük meg az árát – tette hozzá.
Közölte, szakmai munkacsoportok már dolgoznak a választás utáni időkről, tervekről. – Egyezkedünk az amerikaiakkal és az oroszokkal is arról, milyen gazdasági együttműködés lehet 2026 után – mondta. Jelezte, most egy szankciós térben vagyunk, de ha a megállapodás megtörténik, a világ kitágul.
Beszélt arról is, hogy fontos kérdés, hogy vajon ki akarna háborút?
Ez abszurdnak tűnik, mert egyrészt a háborúk régen voltak, és más a szenvedéstörténet. Mi elvesztettünk 900 ezer embert az első, 600 ezer embert a másodikban, kitelepítettek 200 ezer németet, 56-ban pedig elment 200 ezer ember. Ha ezek az emberek meglennének, nem beszélnénk demográfiai problémáról. De nem mindenkinek van ilyen szenvedéstörténete. És akkor Budapesten szétbombázásáról is beszélhetünk, németek, oroszok, angolok lőttek, bombáztak
– sorolta. Hozzátette, sok Nyugat-európai politikus nem gondolja, hogy a háború rossz lehet, pénz akarnak csinálni belőle.
A miniszterelnök szerint az európaiak azt gondolták, hogy megszerzik a befagyasztott orosz vagyont és odaadják Ukrajnának. Kiemelte, hogy az ukránok megállapodást kötöttek a franciákkal száz vadászrepülő megvásárlásáról. A háború gazdasági lordjai egyre erősebb befolyást gyakorolnak a döntéshozatalra – tette hozzá.
Orbán Viktor megjegyezte, hogy a háború előrehaladtával a politikusok kezéből kicsúsznak a döntések, azonban a diplomáciának muszáj megtartania az autoritását.
A „nem is létező, de hamisított, chat GPT” tiszás gazdasági dokumentumról a miniszterelnök azt mondta, sokan azt hiszi, sok fajta gazdaságpolitika közül lehet választani, de az intézkedések, tervek összeállítása után kiderül, az vagy jobboldali vagy baloldali.
A különbség, hogy és hol van jó helyen a pénz? A baloldal azt gondolja, a pénz akkor van jó helyen, ha a politikusoknál van, és a gazdaságban létrejövő igazságtalanságot így oldanák meg. Ennek szélsőséges formája a tervgazdaság, a padláskisöprés. A jobboldali álláspont az, hogy csak annyit vegyünk el, ami a közös célokra kell, a többiről döntenek az emberek. Ennek vége a baloldalon mindig adóemelés, a jobboldalon adócsökkentés – érvelt, hozzátéve, ez egy tőrőlmetszett baloldali program. Az ebadó kapcsán elmondta, hazánkban van a legtöbb kutya egyénre lebontva. Ezek a kis marhaságok egy baloldali logika mentén kirajzolnak egy világképet, miszerint majd ők eldöntik, mi legyen a pénzünkkel
– fogalmazott. Online nézői kérdésre reagálva Orbán Viktor szerint minden rosszindulatot fel lehet használni valami jóra. Mint jelezte, a Fidesz gazdasági programja az életben van, mivel azt csinálják.
Egy Dovrev (sic!) Klára nevű üzenetíró a szőlő utcai álhírbotrány kapcsán érdeklődött a miniszterelnöktől. Orbán Viktor szerint miszlikbe kell aprítani azokat, akik gyerekekhez nyúlnak. Kitért arra is, hogy a baloldal kormányzása idején 80 pedofil volt börtönben, a legutóbbi adatok szerint ez a szám most 700-ra nőtt.
Az MNB ügyről szóló üzenetre reagálva Orbán Viktor elmondta: mindennek van felelőse.
Nem lehetetlen kideríteni, hogy kinek a döntésével tűntek el összegek. El kell számolni, és ha valaki hibát vétett, ki kell mérni azt, ami jár érte
- tette hozzá. Reméli, hogy a szerteágazó vizsgálat ezt kideríti. Arra a kérdésre, hogy hol a pénz, a kormányfő elsősorban Kecskemétre és a vármegyére vonatkoztatva úgy válaszolt: 57 milliárd forint van a kecskeméti utak felújításában, számtalan bölcsőde, óvoda újult meg, ezen kívül a városháza is, a Kodály Intézet 28 milliárd. – Hiteltámogatás vállalkozásoknak 100 milliárd a vármegyében, Kecskeméten 13 milliárd. Ezen kívül megkétszereztük az állami vagyont, illetve 2010-ben 3,5 tonna volt az aranykészlet, most 110 tonna körül van.
Nem mondom, hogy a mostani kormány hibátlan, de mindenkinek kimérem azt ami jár, és nem fogadom el, hogy nem legyen nyilvánvaló, hogy az egész nemzet gyarapodott
– hangsúlyozta. Beszélt arról is, hogy az USA a napokban megalkotta az új nemzetbiztonsági stratégiát, és írtak Európáról is. Ebben az van, hogy az európaiak nagy többsége békét akar, de a kormányok megcsúfolják a demokráciát. Azt is írják, hogy ha a mai trendek folyatódnak a kontinens 20 év múlva felismerhetetlenné válik, és nem valószínű, hogy rendelkezni fognak olyan gazdasággal és haderővel, hogy megbízható szövetségesek legyenek.
A kecskeméti Háborúellenes Gyűlés teljes műsorát itt tudod visszanézni:
