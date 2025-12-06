Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen figyelmeztettet: Az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy

A Kecskeméten megrendezett Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor és Csiszár Jenő beszélgetett az Apukám világa tematikájában, amely Ciszár Jenő 90-es években népszerű rádiós műsorához hasonló. Kövesd nálunk élőben a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen megrendezett beszélgetést.

Orbán Viktort ezúttal Csiszár Jenő kérdezte. Fotó: MW

Szombaton délelőtt 11 órakor kezdődött a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűlés harmadik, kecskeméti rendezvénye. Az esemény fő programja Orbán Viktor beszélgetése volt Csiszár Jenővel. A miniszterelnökkel való beszélgetést megelőzően fontos beszédet mondott Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Óriási ováció fogadta Orbán Viktor színpadra lépését Kecskeméten. A kormányfőt ezúttal az Apukám világa egykori műsorvezetője, Csiszár Jenő kérdezte.

A kormányfő megköszönte a teltházas csarnokban lévőknek, hogy ilyen kedvesen fogadták, ám közölte, hogy az igazán nagy dolog nem az ő megjelenése, hanem Csiszár Jenő visszatérése. Mikulás napja alkalmából Orbán Viktor azt is elmesélt, hogy minden nap vár egy telefont az édesanyjától, aki azzal hívja fel mindig:

Viktorkám, mikor jössz? Itt hagyott a Mikulás egy csomagot neked. Egyszer gyerek mindig gyerek...

A miniszterelnök hozzátette, hogy ő azt tanulta, hogy a családokat az asszonyok tartják össze.

A hét királysága

Csiszár Jenő felhívta a közönség figyelmét, hogy a napokban elindult Orbán Viktor hírcsatornája a Facebookon, amihez rövid időn belül közel 100 ezren csatlakoztak. A beszélgetés alatt ezen a fórumon szavazást indítottak a hét királysága témakörben:

11 százalékkal nő jövőre a minimálbér

12 év után újra vb-negyeddöntős a magyar női kéziválogatott

A hét tahósága

A Tisza Párt letagadta a saját megszorító csomagját és megtagadja a saját szakértői

Brüsszel kinyírná a rezsicsökkentést az orosz gáz és olaj betiltásával

Orbán Viktor egy harmadik esetet is említett. Szerinte az is tahóság, hogy valaki megdézsmálja a brüsszeli pénzeket, és közben a magyarokat oktatja korrupció ügyében.

Aztán kiderül, és jól letartóztatnak...

Orbán Viktor elmondta, hogy az unió mindenfajta súlyos szankciókat akar hazánk nyakába varrni. Brüsszel visszaél a hatalmával, hogy olyan ügyekben kérnek minket számon, amikben sokkal rosszabbul teljesítenek, mint mi. "Ez egy pimasz visszaélés" – jegyezte meg.

A háború, akárhol van, fájdalmas dolog. Emberek meghalnak, és minden halott emberi tragédia. Két szláv nép háborúja, és a szlávok kemények és kegyetlenek. A háború rossz, és köszönettel és hálával tartozunk a Jóistennek, hogy Trump utálja a háborút. Ezt kell megragadnunk

– mondta. Úgy folytatta: a másik kérdés, hogy ez mennyire van hozzánk közel, komolyan lehet-e venni a vészjelzéseket, miszerint belesodorhatnak minket.

A háború nincs messze, politikailag is közel van. Az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy. Erről döntés van, hivatalos álláspont, hogy 2030-ra készen kell állni erre. Hadigazdaságot építenek, készülnek

– emelte ki. Jelezte, a háborús expanziónak 4 szakasza van:

a diplomáciai kapcsolatok megszakadnak, a gazdasági átállás, a sorkatonaság visszaállítása, az összecsapás előkészítése.

Az utolsóban vagyunk. Hogy elérjük a kimaradást, ehhez imádkozni kell, mert meghaladja az erőinket. Ez a kérdés: ki tudunk-e maradni a háborúból, miként az nem sikerült Tiszának és Horthynak. Ehhez erőre van szükség, erőssé kell tennünk Magyarországot, hogy képesek legyünk nem csak nemet mondani, de ki is maradni.

Orbán Viktor elmondta, hogy a háború ördögei mindig arról győzik meg az embereket, hogy jobban járnak a háborúval. Ezt el kell magunktól hessegetni és a béke mellett kell kiállni – tette hozzá.

Szerinte a 2026-os lesz a háború előtti utolsó választás, és a kormánynak kell megküzdenie Magyarországért és kimenteni a felénk közeledő háborús veszélytől. Ha brüsszelpárti kormány lesz, akkor belevisznek minket a háborúba. Ha nemzeti kormányunk lesz, akkor van esélyünk, hogy kimaradjunk belőle

Csiszár Jenő felidézte, hogy Jeffrey Sachs amerikai közgazdász szerint Magyarország olyan diplomáciai helyzetbe került, ami Európában ritkaság, és úgy véli, hogy Orbán Viktor a kettős pályás diplomácia nagymestere. A miniszterelnök szerint hazánknak agyasnak kell lennie és előre kell mennie. Buta embereket sosem szabad az ország élére választani, mert többszörösen fizetjük meg az árát – tette hozzá.