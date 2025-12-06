Íme a harmadik Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatai képekben

December 6-án, szombaton harmadik alkalommal is megrendezésre került a Háborúellenes Gyűlés. Fontos és meghatározó pillanatoknak lehettünk szemtanúi.

Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten: Íme a legjobb pillanatok

A Kecskeméten megrendezett Háborúellenes Gyűlést az Attraction Látványszínház könnyfakasztó produkciójával kezdték meg. Ezután a két műsorvezető, Szabó Zsófi és Rákay Philip vezették be a gyűlést, amelybe egy kis mókás, Mikulás-napi csipkelődés is belefért. Ezután közönséginterjúk, majd panelbeszélgetés következett.

Orbán Balázs komoly gondolatokat fogalmazott meg brüsszeli útjáról hazaérkezve, majd következett a pillanat, amelyre mindenki lélegzetvisszafojtva várt: Orbán Viktortól Csiszár Jenő kérdezett az Apukám világa stílusában.

