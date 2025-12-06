RETRO RÁDIÓ

Íme a harmadik Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatai képekben

Csodálatos pillanatok a Kecskeméten megrendezett Háborúellenes Gyűlésen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.06.
Háborúellenes Gyűlés Kecskemét Attraction Látványszínház Csiszár Jenő Orbán Viktor

December 6-án, szombaton harmadik alkalommal is megrendezésre került a Háborúellenes Gyűlés. Fontos és meghatározó pillanatoknak lehettünk szemtanúi.

Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten: Íme a legjobb pillanatok
Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten: Íme a legjobb pillanatok. Fotó: MW

A Kecskeméten megrendezett Háborúellenes Gyűlést az Attraction Látványszínház könnyfakasztó produkciójával kezdték meg. Ezután a két műsorvezető, Szabó Zsófi és Rákay Philip vezették be a gyűlést, amelybe egy kis mókás, Mikulás-napi csipkelődés is belefért. Ezután közönséginterjúk, majd panelbeszélgetés következett. 

Orbán Balázs komoly gondolatokat fogalmazott meg brüsszeli útjáról hazaérkezve, majd következett a pillanat, amelyre mindenki lélegzetvisszafojtva várt: Orbán Viktortól Csiszár Jenő kérdezett az Apukám világa stílusában.

Az eseményről készült galériánkat itt tekintheti meg:

fotótegnap, 13:37

 

