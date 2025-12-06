Rendhagyó módon kezdődött a Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten. A két műsorvezető, Szabó Zsófi és Rákay Philip különleges dinamikája ma sem hagyta el őket.

Vicces pillanat a Háborúellenes Gyűlésen: Nem hiszed el mit adott Szabó Zsófi Rákay Philipnek. Forrás: Youtube

Rákay Philip megemlítette a Gyűlés elején, hogy a héten szóváltásba keveredett egy "Magyar Péter" nevezetű emberrel - mondta humorosan. Magyar Péter azzal kábította a követőit, hogy erre az egész Háborúellenes gyűlésre senki sem kíváncsi...csak néhány száz katasztrófaturista képes megnézni" - mesélte Philip. "Ezután kénytelen voltam elbábozni ennek a kistérségi hordószónoknak, hogy a múltheti adást is csak a HírTV élő közvetítésének hála többszázezer ember nézte" - folytatta, amire Szabó Zsófi úgy reagált, hogy már reggel óta szókimondó hangulatban van Rákay Philip, és biztosan ezért gyermekkorában sok virgácsot kapott már.

Mikulás alkalmából Rákay Philip Szabó Zsófinak csokimikulással készült, Zsófi pedig humorosan, és az előzetes megjegyezéséhez kapcsolódva, pikírt megjegyzéseiért cserébe virgácsot adott.