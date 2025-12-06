RETRO RÁDIÓ

Hatalmas tömeg érkezett a Háborúellenes Gyűlésre Kecskeméten

Emberek, ameddig a szem ellát! Ismét nagyszabású rendezvényre számíthatunk.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.06. 10:49
Szabó Zsófi teltház Rákay Philip Háborúellenes Gyűlés Csiszár Jenő Radics Gigi tömeg

Harmadszor is megrendezésre kerül a Háborúellenes Gyűlés, ezúttal Kecskemét városában. Már most hatalmas a tolongás a helyszínen, pedig még van idő a 11 órás kezdésig.

Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten
Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten. Fotó: Youtube

Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten

Harmadszor is teltház várható a Háborúellenes Gyűlésen, ahogyan korábban ezt már Bohár Dániel is jelezte. Rengeteg sztárfellépő is megjelent már a helyszínen, Szabó Zsófi, Rákay Philip, Csiszár Jenő, Radics Gigi és Curtis is. A Háborúellenes Gyűlést a Hír TV Youtube csatornáján élőben nézheted végig!

 

