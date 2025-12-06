RETRO RÁDIÓ

Újabb szombat, újabb teltház! Hangolódás a Háborúellenes Gyűlésre: Bohár Dániel erre szólít fel mindenkit

December 6-án Kecskeméten folytatódik a Háborúellenes Gyűlések sorozata.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.06. 09:25
Módosítva: 2025.12.06. 09:39
Bohár Dániel a Facebookon buzdít a Kecskeméten megrendezésre kerülő Háborúellenes Gyűlés előtt: Újabb szombat, újabb teltház.

Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten

Patrióták! Ma újra meg kell mutatnunk! Mi vagyunk többen, mi vagyunk az erősebbek!

Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten. Utána meg a szokásos tiszás hiszti.

Hajrá, patrióták!

- írta Bohár Dániel a Facebookra.

A Kecskeméten megrendezésre kerülő Háborúellenes Gyűlést a HírTV Youtube csatornáján élőben is követheted:

 

