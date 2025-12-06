- Kórházigazgató: a béke számunkra azt jelenti, hogy a tudásunk legjavát tudjuk nyújtani
- Tápai Szabina a Háborúellenes Gyűlésen: "Anyaként számomra az a fontos, hogy békében, szeretetben, biztonságban neveljük őket"
- Egy kis magyar falu pontosan tudja, mivel jár a háború
- Háborúellenes Gyűlés: Csiszár Jenő kérdezi Orbán Viktort
Újabb szombat, újabb teltház! Hangolódás a Háborúellenes Gyűlésre: Bohár Dániel erre szólít fel mindenkit
December 6-án Kecskeméten folytatódik a Háborúellenes Gyűlések sorozata.
Bohár Dániel a Facebookon buzdít a Kecskeméten megrendezésre kerülő Háborúellenes Gyűlés előtt: Újabb szombat, újabb teltház.
Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten
Patrióták! Ma újra meg kell mutatnunk! Mi vagyunk többen, mi vagyunk az erősebbek!
Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten. Utána meg a szokásos tiszás hiszti.
Hajrá, patrióták!
- írta Bohár Dániel a Facebookra.
A Kecskeméten megrendezésre kerülő Háborúellenes Gyűlést a HírTV Youtube csatornáján élőben is követheted:
