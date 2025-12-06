RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ez a reggel más, mint a többi

Ez sokaknak szól. Orbán Viktor Mikulás napján köszöntötte a gyerekeket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.06. 07:28
Módosítva: 2025.12.06. 09:03
Orbán Viktor ünnep mikulás

Orbán Viktor Facebook oldalán posztolt Mikulás napja alkalmából minden kis és nagy gyereknek. Habár a mai nap folyamán Kecskemétre utazik, a harmadik Háborúellenes Gyűlésre, még arra is akadt ideje, hogy felköszöntse a kicsiket és a nagyokat.

Orbán Viktor
 

Orbán Viktor: Ez a reggel más, mint a többi

Ez a reggel más, mint a többi. Boldog Mikulást minden kis és nagy gyereknek! 

- írta bejegyzésében Orbán Viktor.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
