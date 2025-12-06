Orbán Viktor: Ez a reggel más, mint a többi
Ez sokaknak szól. Orbán Viktor Mikulás napján köszöntötte a gyerekeket.
Orbán Viktor Facebook oldalán posztolt Mikulás napja alkalmából minden kis és nagy gyereknek. Habár a mai nap folyamán Kecskemétre utazik, a harmadik Háborúellenes Gyűlésre, még arra is akadt ideje, hogy felköszöntse a kicsiket és a nagyokat.
Orbán Viktor: Ez a reggel más, mint a többi
Ez a reggel más, mint a többi. Boldog Mikulást minden kis és nagy gyereknek!
- írta bejegyzésében Orbán Viktor.
