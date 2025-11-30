RETRO RÁDIÓ

„Ami az élő közvetítésből kimaradt” - eddig nem látott videót mutatott Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről

Különleges felvételt mutatott a kormányfő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.30. 16:52
Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor Nyíregyháza kulisszatitkok

Győr után, szombaton Nyíregyházán tartották a Háborúellenes Gyűlést. Az esemény csúcspontja ezúttal is Orbán Viktor beszéde volt.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. Orbán
Orbán Viktor különleges videóval jelentkezett Fotó: MW

Orbán Viktor: Ami az élő közvetítésből kimaradt

A rendezvény kapcsán a miniszterelnök most egy újabb videóval jelentkezett. Egy olyan felvételt osztott meg a közösségi oldalán, amelyet azok nem láthattak, akik az élő közvetítést figyelték.

Ami az élő közvetítésből kimaradt

- fűzte a videóhoz Orbán Viktor.

Íme a felvétel:

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu