„Ami az élő közvetítésből kimaradt” - eddig nem látott videót mutatott Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről
Különleges felvételt mutatott a kormányfő.
Győr után, szombaton Nyíregyházán tartották a Háborúellenes Gyűlést. Az esemény csúcspontja ezúttal is Orbán Viktor beszéde volt.
Orbán Viktor: Ami az élő közvetítésből kimaradt
A rendezvény kapcsán a miniszterelnök most egy újabb videóval jelentkezett. Egy olyan felvételt osztott meg a közösségi oldalán, amelyet azok nem láthattak, akik az élő közvetítést figyelték.
Ami az élő közvetítésből kimaradt
- fűzte a videóhoz Orbán Viktor.
Íme a felvétel:
