A nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen óriási sztárdömping volt

November 29-én tartották a második Háborúellenes Gyűlést, ezúttal Nyíregyházán. Az esemény ismét óriási tömegeket vonzott.

A nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen Curtis és Radics Gigi a Szabadság vándorait adta elő Fotó: MW

A rendezvény központi üzenete, hogy felhívják a figyelmet arra, mennyire fontos megőriznünk a békét, a biztonságot és az összefogást egy olyan világban, ahol a szomszédban dúló háború napról napra emlékeztet minket arra, milyen törékeny mindez, és mennyi emberélettel és veszteséggel jár egy háború - írja a Bors. - A szervezők már az első pillanattól világossá tették, hogy a békepárti üzenet mindenkinél erősebben szól, és a rendezvény célja nem más, mint közösen kiállni a háború elutasítása mellett.



Hihetetlen produkciók a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen

A november 29-i Háborúellenes Gyűlésen számos hazai híresség tette tiszteletét, hogy személyes jelenlétükkel is támogassák a béke iránti kezdeményezést. A programot a világszerte ismert Attraction látványszínház csapatának előadása indította, amely egyszerre nyújtott lenyűgöző vizuális élményt és erős üzenetet.

Az eseményt is Szabó Zsófi és Rákay Philip vezényelték.

Megható meglepetés produkcióval zárult az esemény - Fotó: MW

Radics Gigi Curtisszel és Nyerges Attilával is duettezett

Természetesen most sem maradhatott el a hatalmas sikert arató zenei blokk: Curtis és Radics Gigi ismét előadták szívbemarkoló produkciójukat, a Szabadság vándorait, amely Győrben már több ezres tömegben okozott libabőrt, és Nyíregyházán sem maradt el a meghatottság. A közönség együtt énekelte velük a dalt, amelynek üzenete tökéletesen illeszkedik a gyűlés szellemiségéhez: a béke mindennél fontosabb.

Muri Enikő is megosztotta gondolatait - Fotó: MW

A sztárok sora ezzel azonban korántsem ért véget: Muri Enikőt, Nyíregyháza szülöttét különösen nagy szeretettel fogadta a helyi közönség. A színpadon kiemelte, milyen sokat jelent számára, hogy a szülővárosában állhat ki a béke mellett, és hangsúlyozta, mennyire fontos az, hogy a háború véget érjen.

Hasonló üzenetet hozott Csisztu Zsuzsa is, aki nyíltan kiállt amellett, hogy minden erőnkkel kerülni kell a háborút.

Az esemény végén pedig egy meglepetés produkcióval tért vissza a színpadra Radics Gigi, ám ezúttal Nyerges Attila, az Ismerős Arcok frontemberének az oldalán, majd előadták a Nélküled című dal duett verzióját, amivel ismét a szeretet és az összefogás fontosságára hívták fel a figyelmet.