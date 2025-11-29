RETRO RÁDIÓ

"Az egyetlen út a béke" - Muri Enikő felszólalt a Háborúellenes Gyűlésen

Muri Enikő a színpadon beszélt szülővárosa szépségéről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 13:11
Módosítva: 2025.11.29. 13:11
Muri Enikő Háborúellenes Gyűlés Nyíregyháza

Muri Enikő szülővárosában lépett fel a Háborúellenes Gyűlés színpadára, ahol elárulta, milyen érzelmek fogják el, amikor hosszú idő után végre hazatér. Az énekesnő a Drogellenes DPK egyik alapítója, de most a hazaszeretet és a béke volt a színpadi kerekasztal-beszélgetés középpontjában.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.muri enikő
Muri Enikő hazaszeretetről és elfogadásról beszélt a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: MW)

Muri Enikő a hazaszeretetről...

Arra vagyok most a legbüszkébb, hogy itthon lehetek. Nehéz arról beszélnem, hogy milyen egy ízig-vérig szabolcsi lány, mivel mindig is az voltam. Azt gondolom, hogy pontosan olyan, aki szeret itthon lenni, és örül annak, ha meglátja a Nyíregyháza táblát

– mesélte a Háborúellenes Gyűlés színpadán az énekesnő, aki nem csupán a hazaszeretet miatt gondolta fontosnak, hogy ő is jelen legyen ezen a találkozón.

Nem feltétlenül kell mindig, mindenben egyet érteni. A világ színes, a vélemények különbözhetnek, viszont egymással szót kell érteni

– emelte ki Muri Enikő.

 

A Háborúellenes Gyűlés legfontosabb üzenetét mondta ki Muri Enikő

El kell fogadni, ha valaki máshogyan gondolkodik. Mindig törekedni kell arra, hogy a környezetünkben és saját magunkban is béke legyen. Nem szabad a haragot haraggal megválaszolni, mivel ez egy ördögi kör, amiből soha nincsen kiút. Az egyetlen út a béke!

jelentette ki az énekesnő. Enikő ezzel a mondattal leírta azt, amire a kormány is minden erejével próbál törekedni.

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu