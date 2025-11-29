"Az egyetlen út a béke" - Muri Enikő felszólalt a Háborúellenes Gyűlésen

- Lélekemelő pillanat: felcsendült a Nélküled a Háborúellenes Gyűlésen, méghozzá nem akár hogyan...
Muri Enikő a színpadon beszélt szülővárosa szépségéről.
Muri Enikő szülővárosában lépett fel a Háborúellenes Gyűlés színpadára, ahol elárulta, milyen érzelmek fogják el, amikor hosszú idő után végre hazatér. Az énekesnő a Drogellenes DPK egyik alapítója, de most a hazaszeretet és a béke volt a színpadi kerekasztal-beszélgetés középpontjában.
Muri Enikő a hazaszeretetről...
Arra vagyok most a legbüszkébb, hogy itthon lehetek. Nehéz arról beszélnem, hogy milyen egy ízig-vérig szabolcsi lány, mivel mindig is az voltam. Azt gondolom, hogy pontosan olyan, aki szeret itthon lenni, és örül annak, ha meglátja a Nyíregyháza táblát
– mesélte a Háborúellenes Gyűlés színpadán az énekesnő, aki nem csupán a hazaszeretet miatt gondolta fontosnak, hogy ő is jelen legyen ezen a találkozón.
Nem feltétlenül kell mindig, mindenben egyet érteni. A világ színes, a vélemények különbözhetnek, viszont egymással szót kell érteni
– emelte ki Muri Enikő.
A Háborúellenes Gyűlés legfontosabb üzenetét mondta ki Muri Enikő
El kell fogadni, ha valaki máshogyan gondolkodik. Mindig törekedni kell arra, hogy a környezetünkben és saját magunkban is béke legyen. Nem szabad a haragot haraggal megválaszolni, mivel ez egy ördögi kör, amiből soha nincsen kiút. Az egyetlen út a béke!
– jelentette ki az énekesnő. Enikő ezzel a mondattal leírta azt, amire a kormány is minden erejével próbál törekedni.
