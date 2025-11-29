Csisztu Zsuzsának mindig azt mondta a nagymamája: Kislányom, csak béke

A Magyar Olimpia Bizottság (MOB) Médiabizottságának elnöke, Csisztu Zsuzsa is részt vett a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen szombaton. A korábbi sportoló ereiben szabolcsi vér csörgedezik. Édesapja, Csisztu Mihály révén, akit képzőművészeti főiskolásként – csakúgy, mint az akkori fiatalságot – megszólította ’56.

Csisztu Zsuzsa a Háborúellenes Gyűlésen

Ők is úgy érezték, hogy a forradalomért, a szabadságért harcolni kell, mert egy békés, megszállásmentes országot szerettek volna. Úgyhogy én ebben a mondjuk így, gondolatiságban nőttem fel, nálunk ez mindig forradalom volt otthon, és nagyon sokat hallottam természetesen a szüleimtől azokról az értékekről, aminek a mentén én magam is éltem az életemet

– fogalmazott a Háborúellenes Gyűlésen Csisztu Zsuzsa, aki még annak a generációnak a tagja, akiknek a nagyszülei átélték a második világháborút.

Nekem a nagymamám is nagyon sokat mesélt arról, hogy milyen az, amikor egy asszonynak el kell engednie a férjét, a gyermekei apját adott esetben a frontra, és mindig azt mondta: Kislányom, csak béke, ez az egy, ami a legeslegfontosabb!

Csisztu Zsuzsa arról is beszélt, hogy a sportvilág is szenved a nemzetalapon történő diszkriminációtól.