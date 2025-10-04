Csisztu Zsuzsa múltjáról mesélt: 14 éves koráig öcsinek hívták

A sportriporter, sportjogász Csisztu Zsuzsa két fiúgyerek anyja, „isteni ajándékként” tekint rájuk. Volt egy meghatározó pillanata, a 2004-es athéni olimpián nézte a később olimpiai bajnok férfi vízilabda-válogatottat, szerinte akkor dőlt el, hogy nem lányai, hanem fiai lesznek.

Csisztu Zsuzsa két fiúgyerek anyja (Fotó: Kovács Péter/Metropol)

„Néztem ezeket a tehetséges, fantasztikus sportolókat, a Steinmetz-fivéreken akadt meg a szemem. Átfutott rajtam egy érzés, hogy micsoda büszkeség lehet ez egy anyának, hogy két ilyen rátermett fiút nevelt, akik eljutottak ebben a sportágban a csúcsra” – emlékezett. Az a pillanat nagyon hatott rá érzelmileg, ehhez szokta visszavezetni, hogy „bevonzotta” a fiús anyaságot.

Csisztu Zsuzsa családjában férfi uralom van

Amikor az első gyerekkel volt állapotos, férjével csak lánynevekben gondolkodtak, mert számukra egyértelmű volt, hogy kislány lesz. A második várandósága idején egészen másképp érezte magát, és pont ezért úgy gondolták, hogy a második már tényleg lány lesz, de ebben az esetben is fiú született.

Csisztu Zsuzsa a női sportújságírókat igyekszik támogatni (Fotó: Czinege Melinda)

„Ahogy a várandóság is nagyon különböző volt a két fiúnál, a karakterük is nagyon különböző. A nagyfiamban nagyon erősen megjelenik a férjem családjának a genetikája, persze én a sajátunkat is nagyon erősen látom. A kicsire viszont azt szoktuk mondani, hogy ő kiköpött Csisztu” – mesélte a sportriporter, aki a nagyszülők génjeit is világosan látja a gyerekekben. Jól érzi magát a három férfival, hamar beleszokott a szerepbe, hogy egyedüli nő a családban.

Ha lett volna egy lányunk, ahhoz is tudtam volna maximálisan alkalmazkodni. Azt szoktam mondani a fiúknak, hogy aki az első lányunokát szállítja, annak célprémiumot kap

– viccelődött a Ridikül podcastjéban.

Azt érzékeli a környezetében, hogy nagyon sok fiú született mostanában, sokkal több, mint lány – de ebben a biológiai magyarázatot nem látja. Nőként tudja, hogy munkája során zömében férfiak között mozog, és a statisztikákat is szokta tanulmányozni, a Magyar (és nemzetközi) Sportújságírók Szövetségének alelnökeként. Csisztu Zsuzsa feladata és célja, hogy a kolléganők pályafutását egyengesse a sportújságírók közt, ugyanis tízből kilenc sportújságíró férfi.