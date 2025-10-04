Csisztu Zsuzsa múltjáról mesélt: 14 éves koráig öcsinek hívták

Egy év alatt sokat nőtt, megnőiesedett, 16 éves korától pedig már senki nem nézte kisfiúnak. Csisztu Zsuzsa arról is mesélt, hogy a 2004-es olimpián volt egy különleges pillanat, amely „bevonzotta”, hogy fiús anya lesz.
A sportriporter, sportjogász Csisztu Zsuzsa két fiúgyerek anyja, „isteni ajándékként” tekint rájuk. Volt egy meghatározó pillanata, a 2004-es athéni olimpián nézte a később olimpiai bajnok férfi vízilabda-válogatottat, szerinte akkor dőlt el, hogy nem lányai, hanem fiai lesznek.
„Néztem ezeket a tehetséges, fantasztikus sportolókat, a Steinmetz-fivéreken akadt meg a szemem. Átfutott rajtam egy érzés, hogy micsoda büszkeség lehet ez egy anyának, hogy két ilyen rátermett fiút nevelt, akik eljutottak ebben a sportágban a csúcsra” – emlékezett. Az a pillanat nagyon hatott rá érzelmileg, ehhez szokta visszavezetni, hogy „bevonzotta” a fiús anyaságot.
Amikor az első gyerekkel volt állapotos, férjével csak lánynevekben gondolkodtak, mert számukra egyértelmű volt, hogy kislány lesz. A második várandósága idején egészen másképp érezte magát, és pont ezért úgy gondolták, hogy a második már tényleg lány lesz, de ebben az esetben is fiú született.
„Ahogy a várandóság is nagyon különböző volt a két fiúnál, a karakterük is nagyon különböző. A nagyfiamban nagyon erősen megjelenik a férjem családjának a genetikája, persze én a sajátunkat is nagyon erősen látom. A kicsire viszont azt szoktuk mondani, hogy ő kiköpött Csisztu” – mesélte a sportriporter, aki a nagyszülők génjeit is világosan látja a gyerekekben. Jól érzi magát a három férfival, hamar beleszokott a szerepbe, hogy egyedüli nő a családban.
Ha lett volna egy lányunk, ahhoz is tudtam volna maximálisan alkalmazkodni. Azt szoktam mondani a fiúknak, hogy aki az első lányunokát szállítja, annak célprémiumot kap
– viccelődött a Ridikül podcastjéban.
Azt érzékeli a környezetében, hogy nagyon sok fiú született mostanában, sokkal több, mint lány – de ebben a biológiai magyarázatot nem látja. Nőként tudja, hogy munkája során zömében férfiak között mozog, és a statisztikákat is szokta tanulmányozni, a Magyar (és nemzetközi) Sportújságírók Szövetségének alelnökeként. Csisztu Zsuzsa feladata és célja, hogy a kolléganők pályafutását egyengesse a sportújságírók közt, ugyanis tízből kilenc sportújságíró férfi.
Tornász kislányként rövid haja volt, anyuka által nyírt gombafrizurával járt-kelt. „Halálra frusztrált a tény, hogy tizennégy éves koromig állandóan leöcsiztek mindenhol, a járműveken, az üzletben.”
Miközben én nagyon csajosnak éreztem magam.
„Iskolatáskával a hátamon, az uniszex-szerelésben, a hetvenes években ez így alakult... Megnövesztettem a hajam 15 éves koromra, majd egy év alatt kiderült, hogy lány leszek, kinézetre is. Sokat nőttem, megnőiesedtem, és a tornateremben is másképp néztek rám. Addig ügyes tornászkislány voltam, majd megérkeztem a női tornába” – emlékezett az olimpikon.
