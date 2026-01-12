Újra eltűnt a 14 éves fiú, édesanyja a legrosszabbtól tart

Egyre aggasztóbbnak tartja a 14 éves fiú helyzetét az eltűntként körözött Zámbó Márk édesanyja. Mint arról korábban beszámoltunk, a fiút viselkedése miatt kiemelték a családból, a szerettei mégis hazavárják. A gyermekotthonból rendszeresen megszökik, de azt, hogy hova megy ilyenkor, nem árulja el.

Hazavárja családja az eltűnt Márkot / Fotó: Olvasói

Ki vagyok borulva! Karácsony előtt, december 22-én Budapesten megtaláltuk Márkot, de az ünnepeket nem tölthette velünk, a miskolci otthonba szállították. Onnan ismét engedély nélkül távozott. Január 5-én Budapesten a rendőrök igazoltatták, majd bevitték egy fővárosi gyermekotthonba. Onnan ismét kereket oldott, most pedig nem tudunk róla semmit

– mondta a Metropolnak az elkeseredett édesanya.

Az eltűnt fiú családja a legrosszabbtól tart

Attól tartok, hogy Márk komoly bajban van, amit viszont nem mert elmondani, amikor utoljára találkoztunk. Annyit közölt, hogy jól van. Az egyik unokatestvérének elárulta, hogy szerelmes egy lányba, de azt nem hiszem, hogy nála húzza meg magát

– magyarázta Izabella.

Nagyon rosszak a megérzéseim, de remélem, hogy Márk nem fordul maga ellen. A társaitól tudom, hogy az otthonban néhányan bántalmazták. Úgy érzem, a legjobb helyen a családjánál lenne. Mi mindent megbocsátottunk neki, egyáltalán nem haragszunk rá

– árulta el Izabella, aki lapunkon keresztül is kéri a fiát, hogy adjon magáról életjelet. A trendőrségi körözést ITT tudod megnézni.