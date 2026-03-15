Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Összezárunk, megvédjük az elmúlt 16 év eredményeit

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is részt vesz minden idők legnagyobb Békemenetén, ahol határon innen és túl is rengeteg ember gyűlt össze, hogy kifejezze a béke melletti kiállását és azt, hogy a magyar emberek nem hagyják magukat megzsarolni. Hiába fenyegetőznek az ukránok halálosan, hiába állítják le a Barátság kőolajvezetéket, hiába nem szűnik a brüsszeli nyomás, a Kossuth tér felé masírozó tömeg mind azért gyűlt össze, hogy egyértelművé tegyék: a békepártiak nem hagyják magukat. A honvédelmi miniszter szerint ez a Békemenet méltó megemlékezés az 1848-as szabadságharc emléke előtt.

„Április 12-én választások lesznek”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint az áprilisi országgyűlési választások eredménye végérvényesen meg fogja pecsételni az ország sorsát, ezért nagyon fontos, hogy az emberek jól döntsenek.

Ez a választás nagyon nagy téttel bír. Nem is véletlen, hogy 1848. március 15-én gyűltünk össze, akkor is hatalmas tét volt a magyar nemzet részére a valódi függetlenségünk, és egy kicsit én azt gondolom, hogy most is az. És azért nagyon fontos, hogy minél többen legyünk. Én azt látom, hogy már az indulás pontjánál annyian vagyunk, hogy megmozdulni alig tudunk

– mutatott a miniszter a háttérben gyülekező tömegre.

Magyarországot nem lehet zsarolni

A honvédelmi miniszter azt is aláhúzta, hiába próbálkoznak az ukránok maffiamódszerekkel, ők ellenállnak a nyomásnak.

Az emberek értik, hogy ez egy hatalmas tét. Eljöttek ezen a szép napon egymásnak is erőt adni, és kifele is üzenni, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni. Magyarország érti és tudja az érdekeit, összezárunk, megvédjük az elmúlt 16 év eredményeit és értékeit, és folytatni fogjuk a kormányzást Magyarországon, és ehhez meg is van a támogatottságunk

– idézi Szalay-Bobrovniczky Kristóf szavait a Ripost.