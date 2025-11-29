Lélekemelő pillanat: felcsendült a Nélküled a Háborúellenes Gyűlésen, méghozzá nem akár hogyan...

Mint ahogy arról már beszámoltunk, szombaton a Háborúellenes Gyűlés 2. állomását Nyíregyházán tartották. Az eseményen Gulyás Gergely valamint Orbán Viktor is felszólalt.

A Háborúellenes Gyűlésen Radics Gigi és Nyerges Attila produkciója egyszerre dobbantotta meg a magyarok szívét - Fotó: MW

A beszédeken kívül pedig egy elképesztő meglepetésben is részük lehettet azoknak, akik a követték az eseményt. Ugyanis a Háborúellenes Gyűlésen fellépet Radics Gigi és Nyerges Attila, az Ismerős Arcok ikonikus frontembere, akik egy teljesen új, különleges produkcióval álltak színpadra. A két előadó duettben adta elő a Nélküled című, generációkon átívelő dalt, amely az elmúlt években a közösségi összetartozás egyik legerősebb zenei szimbólumává vált.

Radics Gigi az utóbbi időben több háborúellenes eseményen is fellépett, a Békemeneten Curtisszel Demjén Ferenc klasszikusát, a Szabadság vándorai feldolgozását adta elő, amit most Nyíregyházán is meghallgathattunk.

Az esemény végén azonban Gigi visszatért a színpadra, és nem is egyedül, hanem Nyerges Attila oldalán. A produkció időzítése nem volt véletlen: Orbán Viktor kerekasztal-beszélgetése után léptek színpadra, mintegy lezárásként, megkoronázva az esemény üzenetét. Amint felcsendültek az első akkordok, a közönség már tudta, hogy valami egészen különleges pillanat tanúi lesznek. Radics Gigi kristálytiszta, érzelmes hangja és Nyerges Attila jellegzetes tónusa olyan harmóniát teremtett, amely ritkán hallható ekkora téren és ekkora tömeg előtt.

Az igazi csoda azonban akkor történt meg, amikor a refrénhez értek: a résztvevők ezres tömege egyszerre kezdett énekelni a két művésszel, és néhány másodperc alatt valódi egység alakult ki a nézőtéren - írja a Bors.