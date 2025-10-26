Curtis és Radics Gigi megállíthatatlanok, milliós megtekintés a dalukon
Imádják az emberek Radics Gigi és Curtis a Szabadság vándorai feldolgozását.
A Bors írja, hogy október 23-a idén nemcsak az ünneplésről és a megemlékezésről szólt, hanem egy olyan pillanatról is, amelyet még sokáig emlegetni fog az ország. Curtis és Radics Gigi közös produkciója, Demjén Ferenc legendás dalának, a Szabadság vándorainak újragondolt változata az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett állami ünnepség egyik fénypontja lett. A két előadó fellépése a Kossuth téren szó szerint elvarázsolta a közönséget: több tízezren énekeltek velük együtt, miközben a levegőben tapintható volt a nemzeti büszkeség és az összetartozás érzése. A produkció rövid idő alatt az interneten is hatalmas sikert aratott, hiszen a videó mostanra már meghaladta a hárommilliós megtekintést – és ez a szám napról napra tovább nő.
Curtis és Radics Gigi előadása szívbemarkoló volt
A feldolgozás nemcsak zeneileg, hanem érzelmileg is telitalálat lett. Demjén Ferenc eredeti dala már önmagában is a szabadság és a hit erejét hirdeti, de az új változatban Curtis rapbetétje és Radics Gigi lehengerlő hangja olyan friss lendületet adott a műnek, amely generációkat köt össze. A Kossuth téren a tömeg egy emberként énekelte a jól ismert sorokat, majd a raprész alatt ujjongás és tapsvihar kísérte a fellépőket.
A Bors által megosztott részlet először a TikTokon és a Facebookon robbant be, ahol már az első nap több mint kétmillió megtekintést gyűjtött – mostanra pedig túllépte a hárommilliós álomhatárt is.
Óriási megtiszteltetés volt számára a fellépés
Curtis a lapnak elmondta, számára ez az élmény szakmai és emberi szempontból is mérföldkő volt:
Először is azzal kezdeném, hogy szóhoz sem jutok. Nagyon örülök, de fontos hangsúlyozni, hogy ez a siker elsősorban Demjén Ferencé, hiszen ha ő nem írja meg ezt az emblematikus dalt, akkor nekünk nincs miből inspirálódni
– nyilatkozta a rapper korábban, majd hozzátette: „Megtisztelő, hogy Gigire és rám gondoltak, amikor elkezdték áthangszerelni a Szabadság vándorait. Arra kértek, hogy írjak hozzá egy rapbetétet, nekem pedig szinte azonnal járni is kezdett az agyam”.
A rövid, de tartalmas raprészlet mindössze néhány perc alatt született meg: „Komolyan mondom, talán ha tíz vagy tizenöt percet töltöttem a szöveg megírásával, akkor sokat mondok. Egyszerűen csak kiszaladt belőlem az a nyolc sor, aminek illeszkednie kellett az eredeti szöveghez” – mesélte Curtis, aki a színpadra lépés pillanatát sem felejti el egyhamar.
Történelmi pillanat volt
A rapper azt is elárulta, hogy ez volt az első közös produkciója Radics Gigivel, de korántsem az utolsó:
Gigivel még nem készítettünk közös dalt korábban. Nem is értem, miért nem, hiszen nagyon jóban vagyunk. Mindenesetre most eljött a pillanat, és ennek nagyon örülök, hiszen ő az ország egyik, ha nem a legjobb énekesnője. Lesz is folytatás, ebben biztos vagyok
– ígérte Curtis.
Radics Gigi és Curtis produkciója nemcsak a Kossuth téren gyűjtött be vastapsot, hanem az online térben is rekordokat dönt. A Szabadság vándorai feldolgozása a nemzeti ünnep méltó zenei üzenetévé vált: a szabadság, az összetartozás és a magyarság erejének modern megfogalmazásává. Hárommillió megtekintés után pedig már biztos: ez a dal újra történelmet írt.
