Curtis és Radics Gigi megállíthatatlanok, milliós megtekintés a dalukon

A Bors írja, hogy október 23-a idén nemcsak az ünneplésről és a megemlékezésről szólt, hanem egy olyan pillanatról is, amelyet még sokáig emlegetni fog az ország. Curtis és Radics Gigi közös produkciója, Demjén Ferenc legendás dalának, a Szabadság vándorainak újragondolt változata az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett állami ünnepség egyik fénypontja lett. A két előadó fellépése a Kossuth téren szó szerint elvarázsolta a közönséget: több tízezren énekeltek velük együtt, miközben a levegőben tapintható volt a nemzeti büszkeség és az összetartozás érzése. A produkció rövid idő alatt az interneten is hatalmas sikert aratott, hiszen a videó mostanra már meghaladta a hárommilliós megtekintést – és ez a szám napról napra tovább nő.

Curtis és Radics Gigi produkciója időközben átlépte a 3 milliós megtekintést / Fotó: Mediaworks

Curtis és Radics Gigi előadása szívbemarkoló volt

A feldolgozás nemcsak zeneileg, hanem érzelmileg is telitalálat lett. Demjén Ferenc eredeti dala már önmagában is a szabadság és a hit erejét hirdeti, de az új változatban Curtis rapbetétje és Radics Gigi lehengerlő hangja olyan friss lendületet adott a műnek, amely generációkat köt össze. A Kossuth téren a tömeg egy emberként énekelte a jól ismert sorokat, majd a raprész alatt ujjongás és tapsvihar kísérte a fellépőket.

A Bors által megosztott részlet először a TikTokon és a Facebookon robbant be, ahol már az első nap több mint kétmillió megtekintést gyűjtött – mostanra pedig túllépte a hárommilliós álomhatárt is.

Óriási megtiszteltetés volt számára a fellépés

Curtis a lapnak elmondta, számára ez az élmény szakmai és emberi szempontból is mérföldkő volt:

Először is azzal kezdeném, hogy szóhoz sem jutok. Nagyon örülök, de fontos hangsúlyozni, hogy ez a siker elsősorban Demjén Ferencé, hiszen ha ő nem írja meg ezt az emblematikus dalt, akkor nekünk nincs miből inspirálódni

– nyilatkozta a rapper korábban, majd hozzátette: „Megtisztelő, hogy Gigire és rám gondoltak, amikor elkezdték áthangszerelni a Szabadság vándorait. Arra kértek, hogy írjak hozzá egy rapbetétet, nekem pedig szinte azonnal járni is kezdett az agyam”.