A Megasztár tehetsége nem kertelt: Ezt gondolja Radics Gigiről

Egyre jobban érzi magát a bőrében Kedl Olívia. A Megasztár versenyzője őszinte vallomást tett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.26. 15:30
Módosítva: 2025.10.26. 15:46
A Megasztár új évadának egyik legnagyobb felfedezettje kétségkívül Kedl Olívia Pálma, aki nemcsak tehetségével, hanem őszinteségével is belopta magát a nézők szívébe. A fiatal énekesnő a Megaházban már az első napoktól a csapat motorja, mégis megőrizte szerénységét és alázatát. Bár elmondása szerint néha mindenki elfárad a folyamatos próbákban és együttélésben, a jó társaság mindent megér.

Megasztár
A Megasztár versenyzője készen állt az élő show-ra (Fotó: TV2)

A Megasztár 2025 tehetsége alig várja, hogy megmutassa, mit tud

„Nagyon jól érzem magam, már most egy kicsit elfáradtunk szerintem, de nagyon jó a társaság, és nagyon rendben van minden” – mesélte lapunknak mosolyogva Olívia.

A verseny egy pontján Olíviának nem mindennapi helyzetben kellett helytállnia: trióban lépett színpadra egy párbajban, amire korábban nem volt példa a műsor történetében: 

Én úgy tudom, hogy ilyen még nem volt a Megasztár történetében, úgyhogy ez valahol érdekes is volt, de nagyon izgultam, mert úgy volt, hogy lehet, hogy valakit hazaküldenek, de végül összeállítottak minket, úgyhogy ez elég para volt

– idézte fel a különleges középdöntős produkciót.

Gyerekkora óta énekel

A fiatal tehetség számára az éneklés nemcsak hobbi, hanem gyermekkora óta tartó szenvedély. Már általános iskolában is részt vett népdaléneklő versenyeken, később zeneiskolában, majd konzervatóriumban képezte magát. A szülei kezdetben aggódtak a zenei pálya bizonytalansága miatt, de ma már teljes mellszélességgel mellette állnak.

Mentora, a Megasztár 2025 zsűritagja, Herceg Erika különleges kapcsolatot ápol vele, Olívia pedig nem győzi hangsúlyozni, mennyit köszönhet neki:

Erika nagyon nagy segítségemre van mindenben, úgyhogy hálásabb nem is lehetnék neki. Ő segít visszahozni az önbizalmamat, és egy kicsivel több nőiességet önt belém

– árulta el Olívia.

Vetélytársa jó barátja lett

A fiatal énekesnő őszintén beszélt arról is, hogy az önismereti út, amin jár, nem mindig könnyű. Vannak hullámvölgyek, de megtanulta, hogyan lendüljön túl rajtuk: „Most igazából két ember van, aki nagyon sokat segít nekem ebben. Nyilván az egyik az Erika, a másik pedig az Anamé (Frank Annamária), aki nagyon jó barátnőm, és mindig ott van mellettem” – mondta a Megasztár versenyzője.

Sok nő szócsöve lesz a műsorban

Olívia számára az éneklés nemcsak kifejezésmód, hanem küldetés is. Szeretne példát mutatni más nőknek, hogy a külső ne szabjon határokat a boldogságnak és az önmegvalósításnak: „Szerettem volna tudatni másokkal, főleg a női nézőkkel, hogy senki nincs egyedül. Attól még, hogy vannak nehéz helyzetek az életben, ugyanúgy ki lehet állni, és lehet azt csinálni, amit szeretnél” – mondta határozottan.

Már tervei is vannak győzelem esetére

Ha megnyerné a műsort, Olívia már pontosan tudja, mit tenne először: „Elmennék egy nagyon komoly producerhez egy nagyon komoly szövegíróval, és írnánk egy dalt, csinálnánk egy nagyszabású klipet” – mesélte lelkesen. Inspirációját Radics Gigi munkásságából meríti, akit példaképének tart: „Szerintem mindig tudott valami újat mutatni, ami ebben a világban már eléggé ritka, és élőben is úgy énekel, hogy leszakad a szív”–  fogalmazta meg.

Kedl Olívia története nemcsak egy tehetségkutatóban való részvételről szól, hanem önbizalomról, fejlődésről és arról, hogy a legnagyobb erő gyakran a legmélyebb bizonytalanságokból születik.

 

