„Ennyitől nem száll el az ember” - interjút adott a Megasztár 13. versenyzője, Szabó Kamilla Lilla
Elképesztő izgalmak között derült ki október 19-én, vasárnap, hogy ki csatlakozhat tizenharmadikként a TV2 Megasztár élő show-jának mezőnyéhez. A nézők szavazatai alapján a kolozsvári Szabó Kamilla Lilla kapott új esélyt, így akár meg is nyerheti a Megasztár 2025-ös évadát.
Az eredményt a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában hirdették ki, ahol Ördög Nóra, Szépréthy Roli és Tilla közösen zárták le a voksolást. A TV2 Play alkalmazásban és SMS-ben zajló szavazás során Kamilla győzött a négy vigaszágas – Szuna Gréta, Rékasi Dezső és Barna Gergő – közül, így ő léphet a Megasztár színpadára a tizenkét, már kiválasztott tehetség mellett. A fiatal énekesnő az utóbbi hetekben egyre több rajongót szerzett, akik most a szavazatokkal is kifejezték támogatásukat.
Megterhelő számára a Megasztár
Miután láttam, hogy lezajlott a középdöntő, nagyon sok ember támogatott és gratulált, de vasárnap estig abszolút a nézők kezében volt a sorsom. Nem tehettem mást, reménykedtem és vártam. Nyilván nagyon jól esett, hogy én kerültem be az élő show-ba, de ennyitől nem száll el az ember. Azt a taktikát követtem, hogy egyik vigaszágast sem követtem a közösségi médiában, kizárólag magamra akartam koncentrálni ilyen téren. Óhatatlanul is előjön az emberből, hogy hasonlítjuk magunkat a másikhoz, ezt szerettem volna elkerülni. Úgy voltam vele, hogy ha nekem itt helyem van, akkor én leszek az, ha pedig nincs, akkor úgyse. Nyilván kicsit ráparáztam, mert a lelki szemeim előtt legalább egy élő show lebegett, és nagyon örülök, hogy ez sikerült
– mondta a Borsnak a Megasztár 13. versenyzője.
A fiatal énekesnő, aki Tóth Gabi csapatát erősíti, azt sem tagadta, hogy lelkileg megviselte a felkészülés időszaka, különösen a családjától való elszakadás.
Nagyon megterhelő. Most már aludtam öt órát legalább, de annyira fáradt vagyok. Bízom abban, hogy sikerül felvenni a tempót és rendesen beilleszkedni. Az a célom, hogy élvezzem ezt az egészet, amíg itt vagyok. Nem akarom, hogy elmenjen arról a fókusz, hogy megéljem a pillanatot és a jelenben legyek.
Kamilla elmondta, hogy a közös házban való élet sem könnyű, hiszen később csatlakozott a többiekhez. „Egyelőre ijesztő picit az egész, érzem, hogy belecsöppentem a mély vízbe, hiszen már együtt is lakom a többiekkel. Ám mivel én később érkeztem, le vagyok maradva egy kicsit. Nem beszélve arról, hogy teljesen új a környezet, és most egy ideig nem látom a családomat. ”
Hozzátette, hogy a távolság ellenére a családja minden nap támogatja.
Nyilván a közösségi média felületein ott vannak és támogatnak. Beszélgetünk napi szinten, de ezt persze nem lehet összehasonlítani azzal, mint amikor ott vannak tényleg mellettem. Szóval ez is megterhelő, de arra koncentrálok, hogy miért jelentkeztem a Megasztárba, és az egyértelműen az éneklés
Szabó Kamilla Lilla ezzel a kitartással és elszántsággal vág neki a Megasztár élő show-jának, ahol mostantól minden hétvégén bizonyíthatja, hogy méltó volt a közönség bizalmára.
