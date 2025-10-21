„Ennyitől nem száll el az ember” - interjút adott a Megasztár 13. versenyzője, Szabó Kamilla Lilla

Az eredményt a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában hirdették ki, ahol Ördög Nóra, Szépréthy Roli és Tilla közösen zárták le a voksolást. A TV2 Play alkalmazásban és SMS-ben zajló szavazás során Kamilla győzött a négy vigaszágas – Szuna Gréta, Rékasi Dezső és Barna Gergő – közül, így ő léphet a Megasztár színpadára a tizenkét, már kiválasztott tehetség mellett. A fiatal énekesnő az utóbbi hetekben egyre több rajongót szerzett, akik most a szavazatokkal is kifejezték támogatásukat.

A nézők szavazatai alapján a kolozsvári Szabó Kamilla Lilla kapott új esélyt, így akár meg is nyerheti a Megasztár 2025-ös évadát.

Megterhelő számára a Megasztár

Miután láttam, hogy lezajlott a középdöntő, nagyon sok ember támogatott és gratulált, de vasárnap estig abszolút a nézők kezében volt a sorsom. Nem tehettem mást, reménykedtem és vártam. Nyilván nagyon jól esett, hogy én kerültem be az élő show-ba, de ennyitől nem száll el az ember. Azt a taktikát követtem, hogy egyik vigaszágast sem követtem a közösségi médiában, kizárólag magamra akartam koncentrálni ilyen téren. Óhatatlanul is előjön az emberből, hogy hasonlítjuk magunkat a másikhoz, ezt szerettem volna elkerülni. Úgy voltam vele, hogy ha nekem itt helyem van, akkor én leszek az, ha pedig nincs, akkor úgyse. Nyilván kicsit ráparáztam, mert a lelki szemeim előtt legalább egy élő show lebegett, és nagyon örülök, hogy ez sikerült

– mondta a Borsnak a Megasztár 13. versenyzője.

A fiatal énekesnő, aki Tóth Gabi csapatát erősíti, azt sem tagadta, hogy lelkileg megviselte a felkészülés időszaka, különösen a családjától való elszakadás.

Nagyon megterhelő. Most már aludtam öt órát legalább, de annyira fáradt vagyok. Bízom abban, hogy sikerül felvenni a tempót és rendesen beilleszkedni. Az a célom, hogy élvezzem ezt az egészet, amíg itt vagyok. Nem akarom, hogy elmenjen arról a fókusz, hogy megéljem a pillanatot és a jelenben legyek.

Kamilla elmondta, hogy a közös házban való élet sem könnyű, hiszen később csatlakozott a többiekhez. „Egyelőre ijesztő picit az egész, érzem, hogy belecsöppentem a mély vízbe, hiszen már együtt is lakom a többiekkel. Ám mivel én később érkeztem, le vagyok maradva egy kicsit. Nem beszélve arról, hogy teljesen új a környezet, és most egy ideig nem látom a családomat. ”