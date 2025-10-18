RETRO RÁDIÓ

Sosem látott pillanat a Megasztárban: Herceg Erika megmenti Curtis versenyzőjét

Példátlan dolgot tesz Herceg Erika a műsor történetében. A Megasztárban először csapnak le egy másik mester versenyzőjére, aki ezáltal egyenesen az élő show-ba jut.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.18. 08:30
Megasztár dráma Herceg Erika Curtis

Valami egészen különleges vár a nézőkre szombat este a TV2 képernyőjén, hiszen a Megasztár történetében most először fordul elő, hogy egy mester olyan döntést hoz, amely alapjaiban változtathatja meg a verseny menetét.Herceg Erika az adás során egy pillanat alatt írja át a szabályokat – és ezzel mindenkit sokkol majd, még saját mestertársait is.

megasztár
Herceg Erika Megasztárban hozott döntése egyedülálló lesz a műsor történetében (Fotó: TV2 )

Drámai pillanat a Megasztár középdöntőjében

A második, azaz utolsó középdöntőben a zsűritagok közötti feszültség szinte tapintható lesz, amikor a párbaj után kiderül, ki búcsúzik a versenytől. A drámai pillanatban Curtis csapatából esik ki egy versenyző, akit mindenki nagy esélyesnek tartott. A nézők ekkor még nem sejtik, hogy perceken belül olyasmi történik, amire soha nem volt példa.

Gyerekek, én nagyon-nagyon szépen megkérlek titeket… tudom, hogy most még jobban meg fogom nehezíteni a dolgomat, mert nálam is vannak emberek, de én őt nem tudom elengedni

– mondja remegő hangon Herceg Erika , miközben próbálja visszatartani a könnyeit. A stúdióban ekkor megfagy a levegő, a közönség döbbenten figyeli az eseményeket.

megasztár herceg erika tóth gabi
Herceg Erika elsírja magát az intenzív jelenet hatására (Fotó: TV2)

Herceg Erika megmenti a Megasztár versenyzőjét

A műsorvezetők, Ördög Nóra és Szépréthy Roland szóhoz sem jutnak, Marics Peti hitetlenkedve mosolyog, Tóth Gabi pedig szemmel láthatóan elérzékenyül: „Erika széthullott, de megértem, én is nyelem vissza a könnyeimet” – mondja őszintén. És ekkor elhangzik az a mondat, ami után beáll a döbbent csend. Végül pedig élénk tapsvihar követi Erika döntését.
Elviszem fixen az élő show-ba!” – jelenti ki határozottan Herceg Erika, miközben megmenti a kieső versenyzőt, és ezzel történelmet ír a Megasztárban.

Nem tudott a szíve ellen menni

Nem tudok a szívem ellen menni. Ő volt az a versenyző, aki a legnagyobb benyomást keltette bennem” – mondja majd a mester, aki a szívére hallgatva tesz olyat, amit eddig még senki. A nézők valódi érzelmekre, feszültségre és könnyekre számíthatnak – minden adott ahhoz, hogy ez legyen a Megasztár eddigi legemlékezetesebb estéje.Ne hagyd ki a Megasztárt, szombaton 19:30-kor a TV2-n!

 

