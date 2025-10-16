Tóth Gabi rendesen odaszólt: ,,Mielőtt mindenki nagyon okoskodna, picit lássatok bele a szakmai részébe”

Nehéz dolga volt a Megasztár mestereknek, a középdöntőben ugyanis elképesztő párbajokat hallhatunk. A legrosszabb helyzetbe ezúttal azonban Tóth Gabinak került, hiszen el kellett döntenie, hogy Endrődi Rebekát vagy pártfogoltját, Balogh Krisztofert vigye magával tovább – írta meg a Bors.

Rengeteg kritika érte a Megasztár zsűritagját Balogh Krisztofer miatt.

Végül, könnyeivel küszködve, Gabi választása Krisztoferre esett, akivel még zsűritársai sem értettek egyet.

Durván nekiment a Megasztár szerkesztőinek

Később megelégelte az énekesnő az őt ért kritikákat és keményen odaszólt

Kedves kételkedők és csalódott emberek! Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek az korrekt egy párbajnál, ahol egy olyan dalt adnak a versenyzőnek, ami kifejezetten női hangra van kitalálva? Tudjátok, milyen nehéz volt egy Sia-dalt elénekelni? Pláne egy pasinak? Ez mennyire korrekt Krisztoferrel szemben? A műsor szerkesztői pontosan tudták, és ezzel hátráltatták Krisztofert, így pedig megteremtették azt a helyzetet, hogy Rebeka tűnjön jobbnak, mert egy olyan dalt adtak nekik, ami Rebeka hangjára volt tervezve, ezzel pedig Krisztofert tették szándékosan hátrányba… mielőtt mindenki nagyon okoskodna, picit lássatok bele a szakmai részébe is, akkor hátha megértitek, hogy mire ment ki ez a szándékosan generált helyzet!

– írta Gabi.

Balogh Krisztofer is reagált később a kritikákra egy videóval, amelyben megvédi Tóth Gabit. A Megasztár versenyzője szerint a nézőknek nincs joguk megkérdőjelezni egy ekkora múlttal rendelkező sztár döntéseit.

Ez már kicsit túl sok, hogy egy tévéműsor miatt ennyire be tudtok támadni embereket úgy, hogy nem értitek, hogyan történnek a dolgok a háttérben. Ez egy énekverseny. Elismerem, hogy a Rebeka, akivel a középdöntőben párbajoztam, egy nagyon tehetséges lány, viszont Gabi az egész produkciónkat nézte. Mindannyiunkét, már a válogatóktól kezdve, és úgy hozta meg a döntését. Azt nézte, hogy melyikünkben van meg az a több, az a plusz, amivel az élő show-k során a legjobbakat tudja kihozni. Nehogy már megkérdőjelezzük egy olyan énekesnőnek a döntését, aki húszéves zenei tapasztalattal rendelkezik, és húsz éve töretlenül benne van a zenei szakmában és Magyarország legnépszerűbb, legnagyobb hangú énekesnője. Nem erőltettem magam senkire. Nem vettem el Rebekától a lehetőséget. Egy élő show nem egyszerű feladat és a zsűriknek sem egyszerű dönteni. Beszéljenek majd a tettek, elsősorban magamnak, Gabinak és azoknak, akik szeretnek és mindazoknak is bizonyítani fogok, akik azt gondolják, hogy igazságtalanul kerültem be az élő show-ba

– magyarázta Krisztofer