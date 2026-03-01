RETRO RÁDIÓ

Harry herceg felszólította a világot a gázai helyzet miatt

Sussex hercege fontos üzenetet közvetített. Harry herceg az emberek segítségét kéri.

2026.03.01.
Harry herceg egy interjúja során kért segítséget Jordániában élelmiszer- és egészségügyi segélyfolyosók nyitásához a gázai lakosság megsegítésére. Sussex hercege a feleségével együtt érkezett a kétnapos jordániai látogatásra az Egészségügyi Világszervezet (WHO) küldöttségének tagjaként.

Harry herceg és Meghan Markle Jordániában járt

Körútjuk célja, hogy rávilágítsanak a jordániai hatóságok és számos egyéb szervezet humanitárius erőfeszítéseire, amelyekkel az elmúlt évtizedekben Jordániában menedéket kereső szírek és palesztinok egészségét és jóllétét támogatják. Harry herceg a Channel 4 News-nak nyilatkozva kijelentette:

A segélyfolyosókat meg kell nyitni, jelenleg ugyanis zárva vannak. Szükség van arra, hogy a humanitárius szervezeteknek teljes hozzáférést biztosítsanak, hogy eljuttathassák a segélyeket azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá

- idézi szavait az Express.

A herceg azután beszélt erről, hogy friss tájékoztatást kapott a helyzetről a World Central Kitchentől, amely krízishelyzetekben biztosít friss élelmet a rászorulóknak. Harry és Meghan Dr. Tedros meghívására egy menekülttáborban élő gyerekekkel is találkoztak. A herceg elmondta, hogy fontos számára az együttműködés, hogy elmenjenek oda és segítsenek rávilágítani és a figyelmet arra a humanitárius katasztrófára fordítani, ami jelenleg is van.

Vilmos herceg fivére szerdán meglátogatott egy kórházat, ahol a Gázában közelmúltban megsérült gyerekeket ápolják. A kórház szemlélteti, hogy a Jordánián keresztül vezető egészségügyi evakuációs folyosó fontosságát, valamint a folyamatos nemzetközi támogatás szükségességét, amellyel biztosítható, hogy a gyerekek és más rászorulók hozzájussanak az alapvető ellátáshoz. A herceg szerint Jordánia lenyűgöző munkát végez a térségért.

 

