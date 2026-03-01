RETRO RÁDIÓ

Lukovics Tamara angyali kisfiúnak adott életet – Fotó

Megszületett a népszerű magyar influenszer kisfia.

Lukovics Tamara – aki főként szépségápolással foglalkozik a közösségi oldalain –, vasárnap második gyermekének adott életet. Az influenszernek ezúttal fia született.

A tartalomgyártónak tavaly jött világra az első szülött gyermeke, egy kislány. Lili történetesen 5 nappal korábban ünnepelte a születésnapját. Most pedig fia születéséről számolhatott be az influenszer. Dukai Regina barátnője egy édes fotóval mutatta be újszülött gyermekét. A fotón a pici karszalagjáról a nevét is le lehet olvasni: Bálint. Illetve a szemfülesebbek azt is kiszúrhatták, hogy már február 5-én világra jött a pici, csak anyukája várhatott a nagy bejelentéssel. 

 


 

 

