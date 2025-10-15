Mi lett vele a Megasztár döntője óta? 50 kilót fogyott az ötödik évad sztárja
A TV2 tehetségkutatójának ötödik évadjában lett ötödik Giorgio, aki előtte is zenélt, és azóta is énekesként érvényesül. A Megasztár egykori szereplője a Crazy Little Queen zenekarral járja az színpadokat, felléptek többször külföldön is, többek közt Dubajban, és aranylemezes dalszövegíró lett, Keresztes Ildikóval dolgozott együtt. 15 év alatt jelentősen megváltozott Djordjevic István, Giorgio kinézete, 50 kilót fogyott.
„Elsősorban egy Queen tribute zenekarban zenélek, a Crazy Little Queenben. Nagyon sikeres, rengeteget koncertezünk itthon, de a határon túl is felléptünk, Ausztriában, Szerbiában, Romániában, Szlovákiában, de játszottunk Dubajban is. Pár éve a Szolnoki Szimfonikusokkal is van közös projektünk: a műsorban az opera-énekesnő Lőrincz Judittal együtt énekelek, például a Barcelonát, nagy dolog ez szakmailag” – mesélte a Metropolnak a Megasztár egykori szereplője, Giorgio.
Freddie Mercuryt kilencévesen szerette meg, videóklipekben látta, hallotta, hogy egészen másképp énekel, mint a többi popsztár.
Óriási Queen-rajongó vagyok, már nyolcadik éve énekelem a zenekar dalait
– mesélte. Az együttes mindössze egyszer, 1986-ban lépett fel Magyarországon, legendás fellépés volt, akkoriban ritkán jött a vasfüggöny túloldalára világhírű brit banda.
Giorgio persze a pontos dátumot is tudja fejből. „Édesanyám kinn volt, Isten nyugosztalja… Ő pár dalukat ismerte, de nem volt olyan nagy dolog számára, mint lenne nekem most egy Queen-koncert. Óriási jelentőségű esemény volt. Megismertem az elmúlt években több embert, akik ott dolgoztak, például egy operatőrt, egy színpadépítőt, egy fotóst, aki karnyújtásnyira állt a zenekartól” – mesélte. A hazai Queen-rajongók számára pedig egy különleges esemény lehet, hogy október 24-én a Lurdy Házban játszanak majd élőben, akkor a montreali koncertfilmet vetítik le a moziban.
Giorgio 15 éve volt a TV2 Megasztárban
A Megasztár adta ismertség még mindig kitart, pedig 15 éve volt élő show-ban:
Érdekes módon a mai napig meg szoktak ismerni az emberek. De akkor volt hajam, most nincs, nem volt szakállam, most van, és nagyjából 50 kilóval vagyok kevesebb. Nem teljesen egyértelmű az embereknek, honnan ismernek, de a Crazy Little Queennel már annyi helyen léptünk fel, hogy inkább onnan ismernek. Persze a Megasztár idején a 2,5 milliós nézettség miatt bárhova mentem, szinte mindenhol néztek, ismerősnek tűntem nekik. Ez már nincs így, de nem is baj.
Ez a 2010-es évad volt, amelyet Tolvai Reni nyert Kökény Attila és Szíj Melinda előtt, negyedik lett Kállay-Saunders András, ötödik pedig Giorgio. Néha összefutnak, de ez véletlenszerű. Kökény Attilával nyáron többet szerepeltek egy helyszínen, Renivel korábban találkozott, Andrással meg az utcán is összefut néha. Gusztos Bence, aki kilencedik lett abban az évadban, nemrég elment a koncertjükre, utána hosszan beszélgettek.
Keresztes Ildikónak írt szövegeket Giorgio
„Abszolút a zenélés a főállásom. A Megasztár előtt is csak zenéltem, amatőrebb szinten, kevesebb ismeretséggel. Aranylemezes dalszövegíró lettem, Keresztes Ildikó utolsó albumán és írtam négy-öt dal szövegét. Másnak is írok, de ennek volt a legnagyobb sikere” – mesélte Giorgio. Ceremóniamester és karaoke DJ is, nem hagyta el ezeket, ha megkeresik, és nincs koncertje, akkor elvállalja, főképp céges rendezvényeken.
„A ceremóniamesterséget csinálom sokfelé, de ez nem keverendő össze a vőfélyjel. Reklámban és egy online rádió hangjaként is hallható vagyok”
– tette hozzá.
A koncertek közül a dubaji fellépés volt számára lenyűgöző. „Egyrészt az, hogy eljutottunk oda, mert magamtól nem jutott volna eszembe oda elmenni. De hülyeség lett volna egyszer nem megnézni, lenyűgöző hely... Egy óriási parkban játszottunk: a 4-5 ezer fős fesztiválhoz képest hatalmas volt a színpad. Mögötte egy mesterséges tó volt, mindenhol felhőkarcolók körülöttünk, izgalmas volt” – emlékezett.
Giorgio két éve szerelmes
„Két éve vagyunk együtt a párommal. A hajlandóság megvan, a technikai kérdéseket, logisztikát kell tisztázni, de tervezzük az összeköltözést. Ő nem a zeneiparban van, design szakon diplomázott, versenytáncolt korábban. Vannak művészi hajlamai, fest, és én is elkezdtem festeni miatta. A festészetet tanulta is, gyönyörű alkotásai vannak, kapok tőle néha egy szép darabot. Hobbiszinten, félkomolyan én is festegetek” – zárta az énekes.
Hogy mit tanácsolna a Megasztár 2025 énekeseinek 15 évvel az ő évada után?
Ha szem előtt akarnak maradni, és tévében szerepelni folyamatosan, extrém történeteket kell mesélni. A zenéléshez viszont ehhez nincs szükség. De néha az nem elég, ha valaki ír saját számot, vagy írnak neki, és az sem elég, ha eljut valaki valameddig egy tehetségkutatóban. Az sem mindegy, ki hányadik helyen végez. Szerintem nem szabad rábólintani olyan kérésre, ami nem áll jól egy énekesnek, és azt javaslom, álljanak ki magukért, nemcsak a műsorban, hanem utána is.
