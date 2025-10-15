Mi lett vele a Megasztár döntője óta? 50 kilót fogyott az ötödik évad sztárja

„Elsősorban egy Queen tribute zenekarban zenélek, a Crazy Little Queenben. Nagyon sikeres, rengeteget koncertezünk itthon, de a határon túl is felléptünk, Ausztriában, Szerbiában, Romániában, Szlovákiában, de játszottunk Dubajban is. Pár éve a Szolnoki Szimfonikusokkal is van közös projektünk: a műsorban az opera-énekesnő Lőrincz Judittal együtt énekelek, például a Barcelonát, nagy dolog ez szakmailag” – mesélte a Metropolnak a Megasztár egykori szereplője, Giorgio.

A Megasztár Giorgio számára ugródeszka volt, továbbra is nagyon aktív zenei fronton az énekes (Fotó: Jeff Cruz)

Freddie Mercuryt kilencévesen szerette meg, videóklipekben látta, hallotta, hogy egészen másképp énekel, mint a többi popsztár.

Óriási Queen-rajongó vagyok, már nyolcadik éve énekelem a zenekar dalait

– mesélte. Az együttes mindössze egyszer, 1986-ban lépett fel Magyarországon, legendás fellépés volt, akkoriban ritkán jött a vasfüggöny túloldalára világhírű brit banda.

Giorgio persze a pontos dátumot is tudja fejből. „Édesanyám kinn volt, Isten nyugosztalja… Ő pár dalukat ismerte, de nem volt olyan nagy dolog számára, mint lenne nekem most egy Queen-koncert. Óriási jelentőségű esemény volt. Megismertem az elmúlt években több embert, akik ott dolgoztak, például egy operatőrt, egy színpadépítőt, egy fotóst, aki karnyújtásnyira állt a zenekartól” – mesélte. A hazai Queen-rajongók számára pedig egy különleges esemény lehet, hogy október 24-én a Lurdy Házban játszanak majd élőben, akkor a montreali koncertfilmet vetítik le a moziban.

Giorgio 15 éve volt a TV2 Megasztárban

A Megasztár adta ismertség még mindig kitart, pedig 15 éve volt élő show-ban:

Érdekes módon a mai napig meg szoktak ismerni az emberek. De akkor volt hajam, most nincs, nem volt szakállam, most van, és nagyjából 50 kilóval vagyok kevesebb. Nem teljesen egyértelmű az embereknek, honnan ismernek, de a Crazy Little Queennel már annyi helyen léptünk fel, hogy inkább onnan ismernek. Persze a Megasztár idején a 2,5 milliós nézettség miatt bárhova mentem, szinte mindenhol néztek, ismerősnek tűntem nekik. Ez már nincs így, de nem is baj.

Ez a 2010-es évad volt, amelyet Tolvai Reni nyert Kökény Attila és Szíj Melinda előtt, negyedik lett Kállay-Saunders András, ötödik pedig Giorgio. Néha összefutnak, de ez véletlenszerű. Kökény Attilával nyáron többet szerepeltek egy helyszínen, Renivel korábban találkozott, Andrással meg az utcán is összefut néha. Gusztos Bence, aki kilencedik lett abban az évadban, nemrég elment a koncertjükre, utána hosszan beszélgettek.