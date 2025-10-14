Herceg Erika: „Nem is engedhetném meg magamnak az anorexiát, mert meghalnék”

Herceg Erika plasztikai beavatkozásai régóta a közbeszéd tárgyát képezik, ő viszont következetesen kitart az igazság saját változata mellett. Nemrég rajongóinak kérdéseire válaszolva részletesen elmondta, milyen esztétikai beavatkozásokat végeztetett. Az énekesnő évekkel ezelőtt nagyíttatta meg a melleit, amit élete egyik legjobb döntésének tart, emellett rendszeresen botoxoltatja a homlokát, de ezen kívül nem esett át komolyabb korrekción. Az anorexiával kapcsolatos találgatásokat pedig most végleg lezárta.

Herceg Erika, a Megasztár zsűritagja gyakran kap bírálatot a külseje miatt Fotó: Bánkúti Sándor

Herceg Erika egy nemzetközi tehetségkutató megnyerését követően csatlakozott ahhoz a lányegyütteshez, amellyel világsikert arattak. Az ukrán formáció hét éven át rendkívüli népszerűségnek örvendett, ám a Covid-járvány leállította a fellépéseket, és a menedzsment sem mutatott hajlandóságot a megújulásra.

Megvolt a tapasztalatom, megvolt a tehetségem, a lelkesedésem, a szívem ahhoz, hogy felemeljük ezt a produkciót és nem támogatott ebben senki, mindig csak ígérgettek

– mesélte Erika a Tények Plusz kamerái előtt. Hozzátette, hogy testképzavarral is küzdöttek, mivel olyan szerződést kellett aláírniuk, amely előírta: a tagok súlya nem haladhatja meg az 55 kilót, ami a fellépések mellett további komoly nyomást jelentett számukra a hétköznapokban.

Tudod, hogy milyen feszültség volt bennünk? Nemcsak bennem, hanem a lányokban is, amikor elkezdtünk az együttesben dolgozni, hiszen számított, hogy milyen ruhákat adtak ránk. A producer bodykat és miniruhákat terveztetett nekünk a színpadra!

Az együttes feloszlása után Erika Kazahsztánba költözött a barátjához, ahol szólókarrierbe kezdett, egészségügyi állapota azonban megállította a lendületet – írta meg a Bors.

Herceg Erika függesztette fel a karrierjét

Az együttes után elkezdtek rajtam kijönni a fáradtság tünetei, fizikálisan is. A szívemmel van baj, a mai napig. Periódusonként kardiológushoz kell mennem, és erősítenem kell, olyan vitaminokat szedek, amik a mindennapi étrendem részei. Nem is engedhetném meg magamnak az anorexiát, mert meghalnék

Herceg Erikával kapcsolatban az anorexiáról szóló híresztelések teljesen alaptalanok, sőt, mint elmondta, egy ilyen állapot kifejezetten veszélyes lenne számára. Tudatosan étkezik, kerüli a nassolást, és elárulta azt is, mire vágyik jelenleg leginkább a Megasztár 2025 zsűritagjaként.

Arra, hogy végre letelepedjek valahol és legyen egy házam, vagy egy lakásom, ami az enyém. Hogy haza tudjak menni és tudjam, hogy otthon vagyok. Nekem ez hiányzik, így közel a negyvenhez







